Кэти Дува: Ковалев изобьет американца Уорда в бое-реванше

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Бой-реванш Ковалев — Уорд пройдет 17 июня в Лас-Вегасе. Ранее портал Boxingscene.com со ссылкой на представителей Уорда сообщал, что тренер Ковалева Джон Дэвид Джексон за пару месяцев до боя-реванша с американцем вел переговоры по переходу в команду соперника.

«Команда Уорда хотела подкупить тренера Джона Дэвида Джексона и предложила очень много денег, видимо, они нервничают, — сказала Дува. — Но Джон остался верен Ковалеву. Я была у Сергея в тренировочном лагере в Окснарде, он отлично себя чувствует. Думаю, в этот раз он изобьет Уорда, потому что Андре серьезно его разозлил».

«Весь гнев Сергея обрушится на Уорда 17 июня», — добавила Дува.

В ноябре 2016 года Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в весе до 79,38 кг.

На счету Ковалева 30 побед (26 — нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 — нокаутом) и ни одного поражения.