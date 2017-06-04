Король под маринадом. Дождется ли Стивенсон боя с Ковалевым?

В преддверии первого поединка Сергея Ковалева с Андре Уордом мы подробно рассказали о третьем персонаже в списке главных действующих лиц дивизиона «полутяжей» — бывшем уголовнике и сутенере Адонисе Стивенсоне.

То, что челябинский «Крашер» и «Сын Божий» из штата Калифорния не смогут урегулировать взаимоотношения с первого раза — вполне можно было предсказать. Уже 17 июня в Лас-Вегасе Сергей и Андре встретятся снова. И теперь уже с большой долей уверенности стоит предположить, что, независимо от результата, третьей серии не будет.

Коммерческий успех первого боя был весьма умеренным, а гонорары бойцов в свете данного факта оказались завышенными. Ковалев воспользовался правом на реванш, которое было прописано в контракте, Уорд принял вызов, и теперь права на осечку нет у обоих. Победитель заберет все (в данном случае — три чемпионских пояса: WBA, WBO и IBF), а также воцарится на первой строчке рейтинга Pound-for-Pound.

А что же произойдет дальше? 39-летний «Супермэн» Адонис по-прежнему остается в игре. В мае 2014 года он не без труда победил по очкам поляка Анджея Фонфару, который после этого уверенно побил Натана Клеверли, Чада Доусона и Хулио Сезара Чавеса-младшего, но неожиданно уступил американцу Джо Смиту.

Многие заокеанские журналисты высказывали мнение, что чрезмерно осторожная и пассивная стратегия менеджера Стивенсона Эла Хэймона может дорого обойтись канадцу в реванше с Фонфарой. Однако их опасения сомнения оказались напрасными. Не продемонстрировав ничего концептуально нового для себя, Адонис уничтожил Анджея фактически за один раунд.

— Я говорил, что как только поймаю его, как только смогу зацепить — Фонфара будет нокаутирован. Так и случилось. Впрочем, я не был уверен в том, что это произойдет так быстро. Я вышел на второй раунд и закончил свою работу. Теперь моя цель — объединительный поединок с Ковалевым или Уордом, — заявил чемпион мира WBC после боя.

Отметим, что Стивенсона дожидается обязательный претендент по линии Всемирного боксерского совета, который давно «бьет копытом». Сегодня, в программе того же вечера в Монреале колумбиец Элейдер Альварес сразился с вышедшим в тираж канадцем Жаном Паскалем. Он одержал нелегкую, но заслуженную победу (114:114, 117:111, 116:112). По всем раскладам именно Альварес должен стать следующим оппонентом «Супермэна». Однако что произойдет в том случае, если Хэймон все же решит больше не «мариновать» своего чемпиона и вывести его на победителя второго боя Ковалев — Уорд?

Такой поединок — это красочная вывеска (на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе), это гарантированная касса: как в Канаде, так и в Соединенных Штатах. Это аппетитная приманка для телевидения. И, наконец, это реальная интрига.

Лучшего боксера 2013 года по версии журнала The Ring многие перестали воспринимать всерьез, задаваясь вопросом — когда же Адонис снова выйдет на ринг с противником мирового уровня?

И все же это только одна сторона медали. Долгие годы болельщики недооценивали «валлийского дракона» Джо Кальзаге, полагая, что он лишь эффектно расправляется с «мешками» у себя на заднем дворе. Но затем многолетний чемпион мира WBO в суперсреднем весе посрамил скептиков, одолев Миккела Кесслера, Бернарда Хопкинса и Роя Джонса.

Ну, а Стивенсон доказал свою состоятельность уже давно. И если смотреть только на ринг — можно убедиться в том, что он по-прежнему быстр, опасен и способен ловить кураж. Как минимум в начальных раундах Адонис, как и раньше, представляет собой реальную угрозу для кого угодно.

— Я упустил из вида первый нокдаун. Все произошло слишком быстро. Все знают, что у Стивенсона убийственный удар слева. И у них был план — попытаться нейтрализовать его. Однако Адонис бьет слева под самыми разнообразными углами и из разных положений. Это его «коронка», против которой еще никто не нашел противоядия. В начале второго раунда все было уже совсем просто: левый, левый и еще раз левый. И каждый из этих ударов был по-настоящему тяжелым, — так прокомментировал ход поединка Стивенсон — Фонфара 2 тренер канадца Шугар Хилл. И к его словам трудно что-либо добавить.

«Супермэн» вернулся после почти годичного простоя накануне мегафайта Уорд — Ковалев, убедительно напомнил о себе и занял излюбленную стратегическую позицию — в засаде.