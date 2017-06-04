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https://sport.mail.ru/news/boxing/29973977/
4 июня 2017, 20:47 | Бокс | СуперОмск

Назаров за победу подарил омскому бойцу Шлеменко часы и картину

Сегодня, 4 июня, состоялось открытие второго областного турнира имени Александра Шлеменко, на котором присутствовал губернатор Виктор Назаров.

Глава региона выступил с речью и подарил чемпиону смешанных единоборств Александру Шлеменко часы и картину — в память о победе над американцем Брэндоном Хэлси в главном поединке M-1 Challenge 79, которую омский боец совершил несколько дней назад. Назаров лично присутствовал на бою, который проходил в Санкт-Петербурге.

Шлеменко справился с соперником всего за полминуты. Таким образом, «Шторм» сумел взять реванш над Хэлси, который в сентябре 2014 года на бою в рамках турнира Bellator 126 одержал победу над омским спортсменом через удушающий прием. Назаров боем остался доволен.

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