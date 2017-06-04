Назаров за победу подарил омскому бойцу Шлеменко часы и картину

Глава региона выступил с речью и подарил чемпиону смешанных единоборств Александру Шлеменко часы и картину — в память о победе над американцем Брэндоном Хэлси в главном поединке M-1 Challenge 79, которую омский боец совершил несколько дней назад. Назаров лично присутствовал на бою, который проходил в Санкт-Петербурге.

Шлеменко справился с соперником всего за полминуты. Таким образом, «Шторм» сумел взять реванш над Хэлси, который в сентябре 2014 года на бою в рамках турнира Bellator 126 одержал победу над омским спортсменом через удушающий прием. Назаров боем остался доволен.