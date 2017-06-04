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https://sport.mail.ru/news/boxing/29973904/
4 июня 2017, 14:12 | Бокс | Чемпионат.com

Уайлдер заявил, что Кличко никогда не отправлял его в нокдаун

Несколько дней назад бывший боксёр Джонни Нельсон распространил информацию о том, что во время спаррингов между Деонтеем Уайлдером и Владимиром Кличко в тренировочном лагере украинца, последний несколько раз отправлял американца в нокдаун.

Несколько дней назад бывший боксёр <span class=error>Джонни</span> <span class=error>Нельсон</span> распространил информацию о том что во время <span class=error>спаррингов</span> между <span class=error>Деонтеем</span> Уайлдером и Владимиром <span class=error>Кличко</span> в тренировочном лагере украинца последний несколько раз отправлял американца в нокдаун. Увеличить
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Уайлдер не стал медлить с ответом на подобные высказывания, полностью их опровергнув.

«Нельсон сказал, что мы проводили несколько спаррингов с Кличко и что украинец отправлял меня в нокдаун, в том числе при помощи ударов по корпусу. Вспомним, что Владимир никого не отправлял на настил ринга ударом в корпус долгие годы, так почему я должен был стать первым боксёром за это время, кто упал от такого удара? Я вообще лишь раз был в его тренировочном лагере, и тогда ко мне было прекрасное отношение со стороны всех.

Мужик, перестань, к чему эти разговоры. Потом ты сказал, что моё отношение к Джошуа поменялось после того, как я увидел его бой с Кличко. Всё что я думаю о моём поединке с Энтони, так это то, что я надеру ему задницу, — приводит слова Уайлдера BoxingScene.
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