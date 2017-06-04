Уайлдер заявил, что Кличко никогда не отправлял его в нокдаун

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Уайлдер не стал медлить с ответом на подобные высказывания, полностью их опровергнув.

«Нельсон сказал, что мы проводили несколько спаррингов с Кличко и что украинец отправлял меня в нокдаун, в том числе при помощи ударов по корпусу. Вспомним, что Владимир никого не отправлял на настил ринга ударом в корпус долгие годы, так почему я должен был стать первым боксёром за это время, кто упал от такого удара? Я вообще лишь раз был в его тренировочном лагере, и тогда ко мне было прекрасное отношение со стороны всех.

Мужик, перестань, к чему эти разговоры. Потом ты сказал, что моё отношение к Джошуа поменялось после того, как я увидел его бой с Кличко. Всё что я думаю о моём поединке с Энтони, так это то, что я надеру ему задницу, — приводит слова Уайлдера BoxingScene.