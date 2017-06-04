Промоутеры «Канело» допускают вероятность реванша с Котто после боя с Головкиным
Промоутерская компания Golden Boy Promotions, представляющая интересы Мигеля Котто (40−5, 33 КО), планирует устроить своему клиенту большой бой в конце года, сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.
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Одним из возможных вариантов называется реванш Котто с более именитым клиентом GBP — Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО). Напомним, в сентябре мексиканцу предстоит встретиться с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО).
— Котто сохранил не только дух бокса, но и физическую форму. Он достаточно силен, чтобы вновь стать чемпионом мира. Если он победит в августе, то мы постараемся организовать ему большой бой в декабре, но пока нет ничего конкретного, — сказал промоутер Котто Оскар де ла Хойя.
Ожидается, что в декабре соперником Котто по «большому бою» станет либо «Канело», либо Давид Лемье (38−3, 33 КО). Однако сначала Мигелю предстоит победить японца Ёсихиро Камегаи (27−3−2, 24 КО) в августе.
Котто и Альварес уже встречались между собой в ноябре 2015-го: тогда Сауль одержал победу единогласным решением судей.
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