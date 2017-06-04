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https://sport.mail.ru/news/boxing/29973583/
4 июня 2017, 13:13 | Бокс | «Газета.Ру»

Тайсон считает, что у Макгрегора нет шансов в бою с Мейвезером-младшим

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон заявил, что у бойца UFC Конор Макгрегор не будет шансов в боксерском поединке с Флойдом Мейвезером-младшим.

Бывший чемпион мира в <span class=error>супертяжелом</span> весе <span class=error>Майк</span> <span class=error>Тайсон</span> заявил что у бойца UFC <span class=error>Конор</span> Макгрегор не будет шансов в боксерском поединке с <span class=error>Флойдом</span> <nobr>Мейвезером-младшим.</nobr> Увеличить
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«Я не думаю, что бой между Мейвезером и Макгрегором разрушит бокс, единственное, что может испортить репутацию нашему спорту, если Конор попробует боксировать с Флойдом.

Макгрегор будет выглядеть нелепо, пытаясь боксировать с ним. Вот если бы он ступил на ринг с Флойдом, рассчитывая на мастерство бойца UFC, то это был бы интересный бой, — приводит слова Тайсона BoxingScene.
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