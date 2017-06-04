Тайсон считает, что у Макгрегора нет шансов в бою с Мейвезером-младшим
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон заявил, что у бойца UFC Конор Макгрегор не будет шансов в боксерском поединке с Флойдом
Мейвезером-младшим.
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«Я не думаю, что бой между Мейвезером и Макгрегором разрушит бокс, единственное, что может испортить репутацию нашему спорту, если Конор попробует боксировать с Флойдом.
Макгрегор будет выглядеть нелепо, пытаясь боксировать с ним. Вот если бы он ступил на ринг с Флойдом, рассчитывая на мастерство бойца UFC, то это был бы интересный бой, — приводит слова Тайсона BoxingScene.
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