Тайсон считает, что у Макгрегора нет шансов в бою с Мейвезером-младшим

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«Я не думаю, что бой между Мейвезером и Макгрегором разрушит бокс, единственное, что может испортить репутацию нашему спорту, если Конор попробует боксировать с Флойдом.

Макгрегор будет выглядеть нелепо, пытаясь боксировать с ним. Вот если бы он ступил на ринг с Флойдом, рассчитывая на мастерство бойца UFC, то это был бы интересный бой, — приводит слова Тайсона BoxingScene.