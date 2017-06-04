Казахстанцы увидят прямую трансляцию боя Уорд — Ковалев
18 июня россиянин Сергей Ковалев «Крашер» проведет
бой-реванш с американцем Андре Уордом, сообщает Sports.kz со ссылкой на телеканал «Хабар».
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На кону все три титула чемпиона мира в полутяжелой весовой категории — по самым престижным версиям WBA, WBO и IBF.
Суперпоединок в прямом эфире из
Букмекерская контора 1XBET отдает небольшое преимущество американцу: победа Уорда — 1.91, ничья — 23, победа Ковалева — 2.165.
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