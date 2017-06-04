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4 июня 2017, 12:36 | Бокс | Sports.kz

Казахстанцы увидят прямую трансляцию боя Уорд — Ковалев

18 июня россиянин Сергей Ковалев «Крашер» проведет бой-реванш с американцем Андре Уордом, сообщает Sports.kz со ссылкой на телеканал «Хабар».

18 июня россиянин Сергей <span class=error>Ковалев</span> <span class=error>Крашер</span> проведет <nobr>бой-реванш</nobr> с американцем <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уордом</span> сообщает Sports.kz со ссылкой на телеканал Хабар. Увеличить
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На кону все три титула чемпиона мира в полутяжелой весовой категории — по самым престижным версиям WBA, WBO и IBF.

Суперпоединок в прямом эфире из Лас-Вегаса покажет телеканал «Хабар», начало трансляции 18 июня в 08:00.

Букмекерская контора 1XBET отдает небольшое преимущество американцу: победа Уорда — 1.91, ничья — 23, победа Ковалева — 2.165.

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