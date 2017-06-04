Головкин стал в стойку с нарисованным «Канело»
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) спозировал на фоне декораций студии журнала The Ring, сообщает Sports.kz.
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Так, GGG отыскал на разрисованной боксерами стене своего будущего соперника Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) и стал с ним в стойку.
Напомним, их бой состоится 16 сентября. О месте его проведения будет объявлено в ближайшее время. Фаворитом поединка букмекерская контора 1XBET считает Головкина: коэффициент на его победу — 1,67.
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