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https://sport.mail.ru/news/boxing/29973326/
4 июня 2017, 12:22 | Бокс | Sports.kz

Головкин стал в стойку с нарисованным «Канело»

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) спозировал на фоне декораций студии журнала The Ring, сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер Геннадий <span class=error>Головкин</span> (37−0 33 КО) <span class=error>спозировал</span> на фоне декораций студии журнала The <span class=error>Ring</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Так, GGG отыскал на разрисованной боксерами стене своего будущего соперника Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) и стал с ним в стойку.

Напомним, их бой состоится 16 сентября. О месте его проведения будет объявлено в ближайшее время. Фаворитом поединка букмекерская контора 1XBET считает Головкина: коэффициент на его победу — 1,67.

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Головкин попал на обложку журнала The Ring

Головкин попал на обложку журнала The Ring

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) посетил студию журнала The Ring, сообщает Sports.kz со ссылкой на официальную группу GGG ВКонтакте.
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