Головкин стал в стойку с нарисованным «Канело»

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Так, GGG отыскал на разрисованной боксерами стене своего будущего соперника Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО) и стал с ним в стойку.



Напомним, их бой состоится 16 сентября. О месте его проведения будет объявлено в ближайшее время. Фаворитом поединка букмекерская контора 1XBET считает Головкина: коэффициент на его победу — 1,67.