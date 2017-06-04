Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29973076/
4 июня 2017, 11:38 | Бокс | Sports.kz

Головкин попал на обложку журнала The Ring

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) посетил студию журнала The Ring, сообщает Sports.kz со ссылкой на официальную группу GGG ВКонтакте.

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super) WBC IBF и IBO Геннадий <span class=error>Головкин</span> (37−0 33 КО) посетил студию журнала The <span class=error>Ring</span> сообщает Sports.kz со ссылкой на официальную группу GGG <span class=error>ВКонтакте</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Редакция популярного издания презентовала казахстанскому боксеру свежий выпуск журнала, на обложке которого изображен сам Головкин.

Напомним, свой следующий бой Геннадий проведет 16 сентября. Его соперником станет мексиканец Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО), который, к слову, поставит на кон титул журнала The Ring.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
03 июня

Куиллин вспомнил спарринги с Головкиным

Десять причин, почему «Канело» побьет Головкина

Бойд нашел себе новый клуб