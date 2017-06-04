Головкин попал на обложку журнала The Ring
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) посетил студию журнала The Ring, сообщает Sports.kz со ссылкой на официальную группу GGG ВКонтакте.
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Редакция популярного издания презентовала казахстанскому боксеру свежий выпуск журнала, на обложке которого изображен сам Головкин.
Напомним, свой следующий бой Геннадий проведет 16 сентября. Его соперником станет мексиканец Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО), который, к слову, поставит на кон титул журнала The Ring.
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