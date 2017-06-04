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https://sport.mail.ru/news/boxing/29973018/
4 июня 2017, 11:23 | Бокс | Р-Спорт

Российский боксер Бутаев нокаутировал в первом раунде мексиканца Альвареса в США

МОСКВА, 4 июн — Р-Спорт. Российский боксер-профессионал Раджаб Бутаев, выступающий в первом среднем весе, одержал победу нокаутом в рейтинговом бою над мексиканцем Абрахамом Альваресом.

<em>МОСКВА 4 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Российский <nobr>боксер-профессионал</nobr> <span class=error>Раджаб</span> <span class=error>Бутаев</span> выступающий в первом среднем весе одержал победу нокаутом в рейтинговом бою над мексиканцем <span class=error>Абрахамом</span> Альваресом. Увеличить
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Поединок, прошедший в субботу в рамках боксерского вечера в американском Машантукете, штат Коннектикут, завершился на второй минуте первого раунда, после того как Бутаев уложил на пол ринга своего соперника правым хуком.

Для 23-летнего россиянина эта победа стала шестой в шести боях на профессиональном ринге (пятой — нокаутом).
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