Российский боксер Бутаев нокаутировал в первом раунде мексиканца Альвареса в США
МОСКВА, 4 июн —
Р-Спорт. Российский боксер-профессионал Раджаб Бутаев, выступающий в первом среднем весе, одержал победу нокаутом в рейтинговом бою над мексиканцем Абрахамом Альваресом.
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Поединок, прошедший в субботу в рамках боксерского вечера в американском Машантукете, штат Коннектикут, завершился на второй минуте первого раунда, после того как Бутаев уложил на пол ринга своего соперника правым хуком.
Для 23-летнего россиянина эта победа стала шестой в шести боях на профессиональном ринге (пятой — нокаутом).
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