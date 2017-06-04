Российский боксер Бутаев нокаутировал в первом раунде мексиканца Альвареса в США

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Поединок, прошедший в субботу в рамках боксерского вечера в американском Машантукете, штат Коннектикут, завершился на второй минуте первого раунда, после того как Бутаев уложил на пол ринга своего соперника правым хуком.

Для 23-летнего россиянина эта победа стала шестой в шести боях на профессиональном ринге (пятой — нокаутом).