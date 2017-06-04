Как промоутеры «Канело» дурят фанатов перед боем с Головкиным
Журналист Boxingnews24.com Дэн Эмброуз раскритиковал политику Golden Boy Promotions, представляющую интересы мексиканского боксера Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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«У “Канело” впереди идеальный соперник, но, давайте будем откровенны: свой последний бой он провел против Чавеса, чьи лучшие дни давно позади. Поэтому заставлять фанатов платить хорошую сумму за
Бой Альварес с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) состоится 16 сентября. Фаворитом этого поединка букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера — коэффициент на его победу 1,67.
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