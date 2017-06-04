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https://sport.mail.ru/news/boxing/29972918/
4 июня 2017, 11:07 | Бокс | Sports.kz

Как промоутеры «Канело» дурят фанатов перед боем с Головкиным

Журналист Boxingnews24.com Дэн Эмброуз раскритиковал политику Golden Boy Promotions, представляющую интересы мексиканского боксера Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Журналист Boxingnews24.com <span class=error>Дэн</span> Эмброуз раскритиковал политику Golden Boy Promotions представляющую интересы мексиканского боксера <span class=error>Сауля</span> Альвареса (49−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«У “Канело” впереди идеальный соперник, но, давайте будем откровенны: свой последний бой он провел против Чавеса, чьи лучшие дни давно позади. Поэтому заставлять фанатов платить хорошую сумму за PPV-показ боя с Головкиным — не самая хорошая идея. Если вы хотите привлечь зрителей, то нужно делать это большими боями. Увы, мы видели “Канело” не против братьев Чарло, Андраде, Головкина или Джейкобса, а против Киркленда, Смита, Хана и Ангуло. Если вы ничего не смыслите в боксе, то вполне могли прийти к выводу по этим боям, что “Канело” — величайший боксер современности. По факту же, очевидно, он не лучший. Если бы он был таковым, то не проиграл бы Мэйвезеру, а в боях с Ларой и Траутом дело не дошло бы до решения судей. “Канело” — хороший талантливый боксер, но почему GBP не выставляла его против сильных соперников? Они что-то знают, чего не знают фанаты?» — пишет автор.

Бой Альварес с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) состоится 16 сентября. Фаворитом этого поединка букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера — коэффициент на его победу 1,67.

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