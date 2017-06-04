Альварес перебоксировал Паскаля на пути к бою со Стивенсоном

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Элейдер уже более года дожидается боя за титул, принадлежащий Адонису Стивенсону, но за соответствующее вознаграждение согласился отступить в сторону, позволив чемпиону провести реванш с Анджеем Фонфарой. В итоге, оба справились со своими задачами, но если Адонис затратил на победу два неполных раунда, то Альварес прошел с Паскалем всю 12-раундовую дистанцию. И Элейдер, и Жан по ходу боя не раз беспокоили друг друга прицельными попаданиями, однако обошлись без путешествий на настил.

В результате, один из судей насчитал ничью 114−114, а двое других отдали победу колумбийцу со счетом 117−111 и 116−112.

Напомним, что Адонис Стивенсон забил Анджея Фонфару во втором раунде. Этот бой проходил в Канаде.