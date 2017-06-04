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https://sport.mail.ru/news/boxing/29972851/
4 июня 2017, 10:58 | Бокс | Vesti.kz

Альварес перебоксировал Паскаля на пути к бою со Стивенсоном

Как сообщает vRINGe.com, официальный претендент на титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг) колумбиец Элейдер Альварес (23−0, 11 КО) сохранил статус и даже разжился второстепенным поясом «серебряного» чемпиона Всемирного боксерского совета, перебоксировав экс-чемпиона из Канады Жана Паскаля (31−5−1, 18 КО).

Ранее Адонис Стивенсон легко разобрался с поляком Анджеем Фонфарой. Увеличить
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Элейдер уже более года дожидается боя за титул, принадлежащий Адонису Стивенсону, но за соответствующее вознаграждение согласился отступить в сторону, позволив чемпиону провести реванш с Анджеем Фонфарой. В итоге, оба справились со своими задачами, но если Адонис затратил на победу два неполных раунда, то Альварес прошел с Паскалем всю 12-раундовую дистанцию. И Элейдер, и Жан по ходу боя не раз беспокоили друг друга прицельными попаданиями, однако обошлись без путешествий на настил.

В результате, один из судей насчитал ничью 114−114, а двое других отдали победу колумбийцу со счетом 117−111 и 116−112.

Напомним, что Адонис Стивенсон забил Анджея Фонфару во втором раунде. Этот бой проходил в Канаде.
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