В американском ресторане приготовили специальный десерт для Геннадия Головкина

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При этом не сообщается, отведал ли его казахстанский панчер. Однако его промоутер Том Леффлер был приятно удивлен.

«Спасибо Bottega Louie за прекрасный десерт для чемпиона мира GGG», — написал в своем твиттере Леффлер.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Thank you <a href="https://twitter.com/BottegaLouie">@BottegaLouie</a> for the great dessert for <a href="https://twitter.com/hashtag/GGG?src=hash">#GGG</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/WorldChamp?src=hash">#WorldChamp</a> <a href="https://t.co/JCJXbzbbF5">pic.twitter.com/JCJXbzbbF5</a></p>— Tom Loeffler (@TomLoeffler1) <a href="https://twitter.com/TomLoeffler1/status/871157301582864385">4 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Напомним, свой следующий бой Геннадий Головкин проведет против Сауля «Канело» Альвареса 16 сентября в США. Поединок состоится в лимите среднего веса (160 фунтов). Ранее промоутер казахстанца Том Леффлер прояснил ситуацию со взвешиванием и титулами, которые будут стоять на кону в этой встрече.