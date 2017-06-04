В американском ресторане приготовили специальный десерт для Геннадия Головкина
Ресторан итальянской кухни Bottega Louie в
Лос-Анджелесе приготовил специальный десерт для казахстанского боксера Геннадия Головкина, передает корреспондент Vesti.kz.
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При этом не сообщается, отведал ли его казахстанский панчер. Однако его промоутер Том Леффлер был приятно удивлен.
«Спасибо Bottega Louie за прекрасный десерт для чемпиона мира GGG», — написал в своем твиттере Леффлер.
Напомним, свой следующий бой Геннадий Головкин проведет против Сауля «Канело» Альвареса 16 сентября в США. Поединок состоится в лимите среднего веса (160 фунтов). Ранее промоутер казахстанца Том Леффлер прояснил ситуацию со взвешиванием и титулами, которые будут стоять на кону в этой встрече.
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