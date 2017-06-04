Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29972418/
4 июня 2017, 10:25 | Бокс | Vesti.kz

Менайотин одержал 47-ю победу в карьере и приблизился к рекордной отметке Марчиано и Мейвезера

31-летний таец Ванхенг Менайотин (47−0, 17 КО), также известный как Чаяпхон Мунсри, у себя на родине в седьмой раз защитил принадлежащий ему титул чемпиона мира по версии WBC в минимальном весе (до 47,6 кг), комфортно перебоксировав претендента из Танзании, обосновавшегося в Австралии Омари Кимвери (16−4, 6 КО), сообщает vRINGe.com.

Тайский боксер является чемпионом мира по версии WBC с 2014 года. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Омари не смог противопоставить постоянному давлению Менайотина ничего вразумительного, и только отсутствие в арсенале Ванхенга мощного удара позволило ему продержаться до финального гонга. Из знакового: в первом раунде случилось столкновение головами, после которого таец обзавелся рассечением, а Кимвери оштрафовали на один зачетный балл.

117−110, 118−109 и 118−109 в пользу Менайотина, еще на шаг приблизившегося к рекордной отметке Рокки Марчиано и Флойда Мейвезера-младшего.

Отметим, что у последних двоих на счету 49 побед в ринге (0 поражений). В активе Менайотина на две победы меньше.

Ванхенг Менайотин — тайский боксер-профессионал, выступающий в минимальной весовой категории до 47,6 килограммов. Чемпион мира по версии WBC (2014 — н.в.).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Головкин и Альварес замахнулись на рекорд посещаемости бокса в США

Головкин и Альварес замахнулись на рекорд посещаемости бокса в США

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (37−0, 33 КО) и мексиканский боксер Сауль «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО), похоже, замахнулись на рекорд посещаемости бокса в США.
Все новости
4 июня

В американском ресторане приготовили специальный десерт для Геннадия Головкина

Менайотин одержал 47-ю победу в карьере и приблизился к рекордной отметке Марчиано и Мейвезера

Макс Холлоуэй победил Жозе Алдо в третьем раунде и стал новым чемпионом UFC