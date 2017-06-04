Менайотин одержал 47-ю победу в карьере и приблизился к рекордной отметке Марчиано и Мейвезера
31-летний таец Ванхенг Менайотин (47−0, 17 КО), также известный как Чаяпхон Мунсри, у себя на родине в седьмой раз защитил принадлежащий ему титул чемпиона мира по версии WBC в минимальном весе (до 47,6 кг), комфортно перебоксировав претендента из Танзании, обосновавшегося в Австралии Омари Кимвери (16−4, 6 КО), сообщает vRINGe.com.
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Видимо, что-то случилось...
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Омари не смог противопоставить постоянному давлению Менайотина ничего вразумительного, и только отсутствие в арсенале Ванхенга мощного удара позволило ему продержаться до финального гонга. Из знакового: в первом раунде случилось столкновение головами, после которого таец обзавелся рассечением, а Кимвери оштрафовали на один зачетный балл.
117−110, 118−109 и 118−109 в пользу Менайотина, еще на шаг приблизившегося к рекордной отметке Рокки Марчиано и Флойда
Отметим, что у последних двоих на счету 49 побед в ринге (0 поражений). В активе Менайотина на две победы меньше.
Ванхенг Менайотин — тайский
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