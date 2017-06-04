Менайотин одержал 47-ю победу в карьере и приблизился к рекордной отметке Марчиано и Мейвезера

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Омари не смог противопоставить постоянному давлению Менайотина ничего вразумительного, и только отсутствие в арсенале Ванхенга мощного удара позволило ему продержаться до финального гонга. Из знакового: в первом раунде случилось столкновение головами, после которого таец обзавелся рассечением, а Кимвери оштрафовали на один зачетный балл.

117−110, 118−109 и 118−109 в пользу Менайотина, еще на шаг приблизившегося к рекордной отметке Рокки Марчиано и Флойда Мейвезера-младшего.

Отметим, что у последних двоих на счету 49 побед в ринге (0 поражений). В активе Менайотина на две победы меньше.