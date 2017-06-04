Канадец Стивенсон победил поляка Фонфару во второй раз и защитил титул WBC

Этот поединок стал вторым для соперников. В мае 2014 года Стивенсон победил Фонфару по очкам, дважды отправив в нокдаун, но сам при этом побывал на полу в девятом раунде.

39-летний Стивенсон в восьмой раз защитил титул чемпиона мира, которым владеет с 2013 года. В его активе теперь 29 побед (24 — нокаутом), одно поражение.

Ранее он не сумел договориться с Сергеем Ковалевым об объединительном поединке, но перед боем с Фонфарой заявил, что планирует затем встретиться с победителем встречи между россиянином и американцем Андре Уордом, которая состоится 17 июня.

29-летний Фонфара потерпел пятое поражение при 29 победах (17 — нокаутом). Он во второй раз не сумел стать чемпионом мира.