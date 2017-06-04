Боксер Кудряшов победил Дуродолу и завоевал титул чемпиона по версии WBC Silver
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн — Р-Спорт. Российский боксер Дмитрий Кудряшов победил нигерийца Оланреваджу Дуродолу в матче-реванше и завоевал титул чемпиона по версии WBC Silver в первом тяжелом весе.
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Субботний бой в
Соперники встречались в ноябре 2015 года в Казани, тогда Дуродола нанес Кудряшову его единственное поражение. В остальных 20 боях Кудряшов одерживал победы нокаутом. После боя в Казани в организме Дуродолы были обнаружены запрещенные вещества, но Всемирный боксерский совет (WBC) позднее снял обвинения в употреблении допинга с нигерийца, оставив в силе результат боя.
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