Хэй прекратил сотрудничество со своим тренером
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй объявил о прекращении сотрудничества со своим тренером Шейном Макгиганом, который готовил британца к его трём последним боям.
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Совместная работа Хэя и Макгигана началась после возвращения боксёра в ринг в 2016 году. За это время он успел одержать победы над Марком де Мори и Арнольдом Гжеджяем, а также уступил Тони Беллью.
«Мы с Шейном пришли к обоюдному решению, что когда я вернусь в зал после травмы, мы не будем сотрудничать как боксёр и тренер. Мы
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