Хэй прекратил сотрудничество со своим тренером

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Совместная работа Хэя и Макгигана началась после возвращения боксёра в ринг в 2016 году. За это время он успел одержать победы над Марком де Мори и Арнольдом Гжеджяем, а также уступил Тони Беллью.