Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29970905/
4 июня 2017, 10:09 | Бокс | Чемпионат.com

Хэй прекратил сотрудничество со своим тренером

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй объявил о прекращении сотрудничества со своим тренером Шейном Макгиганом, который готовил британца к его трём последним боям.

<nobr>Экс-чемпион</nobr> мира в двух весовых категориях <span class=error>Дэвид</span> <span class=error>Хэй</span> объявил о прекращении сотрудничества со своим тренером Шейном Макгиганом который готовил британца к его трём последним боям. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Совместная работа Хэя и Макгигана началась после возвращения боксёра в ринг в 2016 году. За это время он успел одержать победы над Марком де Мори и Арнольдом Гжеджяем, а также уступил Тони Беллью.

«Мы с Шейном пришли к обоюдному решению, что когда я вернусь в зал после травмы, мы не будем сотрудничать как боксёр и тренер. Мы по-прежнему останемся хорошими друзьями и будем друг друга поддерживать. Но мы приняли решение двигаться вперёд, так как не созданы для совместной работы», — приводит слова британца BoxingScene.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Тренер Ковалева рассказал о своей «неудачной попытке» перейти в команду Уорда перед их реваншем

Тренер Ковалева рассказал о своей «неудачной попытке» перейти в команду Уорда перед их реваншем

Тренер российского боксера Сергея Ковалева (30−1−1, 26 КО) Джон Дэвид Джексон прокомментировал недавнюю информацию о том, что он якобы пытался перейти в команду чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе американца Андре Уордом (31−0, 15 КО). Об этом сообщает AllBoxing.ru.
Еще 6 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото