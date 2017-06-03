Десять причин, почему «Канело» побьет Головкина

Так, в пользу мексиканца, по мнению авторов видео, говорят десять причин: возраст, гордость, послужной список, последний бой Головкина против Джейкобса, скорость рук, контрпанчи, защита, вес, «кража» [судейство в пользу «Канело"] и завершение боя.

<aside name="clb13908221" class="teaser teaser_incontent teaser_youtube"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_youtube"> <iframe width="560" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/mjUNrUHa2yk?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!--noindex--> <div class="teaser__bottom"> <div class="teaser__source"> © <a href="//youtube.com/" class="teaser__source__link" target="_blank"> Youtube </a> </div> </div> <!--/noindex--> <img src="//rs.mail.ru/d13908221.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>





Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. Букмекерская контора 1XBET считает его фаворитом казахстанского боксера. Ставки на поединок можно сделать здесь.