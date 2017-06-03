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https://sport.mail.ru/news/boxing/29970531/
3 июня 2017, 22:21 | Бокс | Sports.kz

Десять причин, почему «Канело» побьет Головкина

Youtube-канал Boxing Legends TV опубликовал видео, в котором подробно объяснил, почему Сауль Альварес (49−1−1, 34 КО) победит Геннадия Головкина (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Так, в пользу мексиканца, по мнению авторов видео, говорят десять причин: возраст, гордость, послужной список, последний бой Головкина против Джейкобса, скорость рук, контрпанчи, защита, вес, «кража» [судейство в пользу «Канело"] и завершение боя.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. Букмекерская контора 1XBET считает его фаворитом казахстанского боксера. Ставки на поединок можно сделать здесь.

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