Пинчук потерпел второе поражение подряд в WSB

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Все трое судей отдали победу британскому боксеру — 3:0 (49:45, 49:45, 49:45).



Отметим, что для Пинчука это поражение стало вторым кряду в рамках Всемирной серии бокса (WSB): ранее Антон уступил в четвертьфинальном бою россиянину Илье Квасникову, представляющему «Patriot Boxing Team».



Первый полуфинальный матч между «Astana Arlans» и «British Lionhearts», который прошел в Костанае, завершился уверенной победой казахстанского клуба — 4:1. Ответная встреча пройдет 8 июня в Лондоне.