Пинчук потерпел второе поражение подряд в WSB
Казахстанский боксер «Astana Arlans» Антон Пинчук, выступающий в весовой категории до 91 килограмма, проиграл британцу Дэвиду Кирану Найке в бою первого полуфинального матча с «British Lionhearts», сообщает Sports.kz.
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Все трое судей отдали победу британскому боксеру — 3:0 (49:45, 49:45, 49:45).
Отметим, что для Пинчука это поражение стало вторым кряду в рамках Всемирной серии бокса (WSB): ранее Антон уступил в четвертьфинальном бою россиянину Илье Квасникову, представляющему «Patriot Boxing Team».
Первый полуфинальный матч между «Astana Arlans» и «British Lionhearts», который прошел в Костанае, завершился уверенной победой казахстанского клуба — 4:1. Ответная встреча пройдет 8 июня в Лондоне.
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