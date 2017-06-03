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3 июня 2017, 17:18 | Бокс | Sports.kz

Пинчук потерпел второе поражение подряд в WSB

Казахстанский боксер «Astana Arlans» Антон Пинчук, выступающий в весовой категории до 91 килограмма, проиграл британцу Дэвиду Кирану Найке в бою первого полуфинального матча с «British Lionhearts», сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер Astana Arlans Антон <span class=error>Пинчук</span> выступающий в весовой категории до 91 килограмма проиграл британцу <span class=error>Дэвиду</span> <span class=error>Кирану</span> <span class=error>Найке</span> в бою первого полуфинального матча с British Lionhearts сообщает Sports.kz. Увеличить
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Все трое судей отдали победу британскому боксеру — 3:0 (49:45, 49:45, 49:45).

Отметим, что для Пинчука это поражение стало вторым кряду в рамках Всемирной серии бокса (WSB): ранее Антон уступил в четвертьфинальном бою россиянину Илье Квасникову, представляющему «Patriot Boxing Team».

Первый полуфинальный матч между «Astana Arlans» и «British Lionhearts», который прошел в Костанае, завершился уверенной победой казахстанского клуба — 4:1. Ответная встреча пройдет 8 июня в Лондоне.

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