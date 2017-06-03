«Астана Арланс» одержал досрочную победу над «Бритиш Лайнхартс» в первом полуфинале WSB
Казахстанский клуб «Астана Арланс» одержал досрочную победу над командой «Бритиш Лайнхартс» в первом полуфинале Всемирной серии бокса (WSB), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Исход противостояния, проходившего в Костанае, решился уже в третьем поединке. В весовой категории до 64 килограммов Дильмурат Мижитов оказался сильнее Конора Лофтуса.
Ранее свои поединки выиграли Темиртас Жусупов (49) и Илья Сулейменов (56). Таким образом, счет в матчевой встрече стал 3−0 в пользу «арланов».
Ответную встречу «Астана Арланс» и «Бритиш Лайнхартс» проведут 8 июня в Лондоне.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter