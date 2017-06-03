Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29969070/
3 июня 2017, 16:07 | Бокс | Vesti.kz

«Астана Арланс» одержал досрочную победу над «Бритиш Лайнхартс» в первом полуфинале WSB

Казахстанский клуб «Астана Арланс» одержал досрочную победу над командой «Бритиш Лайнхартс» в первом полуфинале Всемирной серии бокса (WSB), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Исход противостояния решился уже в третьем поединке. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Исход противостояния, проходившего в Костанае, решился уже в третьем поединке. В весовой категории до 64 килограммов Дильмурат Мижитов оказался сильнее Конора Лофтуса.

Ранее свои поединки выиграли Темиртас Жусупов (49) и Илья Сулейменов (56). Таким образом, счет в матчевой встрече стал 3−0 в пользу «арланов».

Ответную встречу «Астана Арланс» и «Бритиш Лайнхартс» проведут 8 июня в Лондоне.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Год назад скончался великий боксер Мохаммед Али

Год назад скончался великий боксер Мохаммед Али

Ровно год назад не стало великого боксера и знаменитого оратора Мохаммеда Али, которому принадлежит афоризм «Порхай, как бабочка, жаль, как пчела». Он единственный, кто трижды завоевывал звание чемпиона мира. Сложно сосчитать, сколько раз он защищал этот титул. «Газета.Ru» вспоминает жизненный путь Величайшего.
Еще 7 новостей  Все новости
3 июня

Пинчук лишил "Астана Арланс" сухой разгромной победы над "Бритиш Лайнхартс" в первом полуфинале WSB

"Астана Арланс" одержал досрочную победу над "Бритиш Лайнхартс" в первом полуфинале WSB

Видео гола-красавца Кабананги ударом боковыми ножницами в матче "Астана" - "Атырау"