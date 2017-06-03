«Астана Арланс» одержал досрочную победу над «Бритиш Лайнхартс» в первом полуфинале WSB

Ровно год назад не стало великого боксера и знаменитого оратора Мохаммеда Али, которому принадлежит афоризм «Порхай, как бабочка, жаль, как пчела». Он единственный, кто трижды завоевывал звание чемпиона мира. Сложно сосчитать, сколько раз он защищал этот титул. «Газета.Ru» вспоминает жизненный путь Величайшего.