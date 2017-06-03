Год назад скончался великий боксер Мохаммед Али
Ровно год назад не стало великого боксера и знаменитого оратора Мохаммеда Али, которому принадлежит афоризм «Порхай, как бабочка, жаль, как пчела». Он единственный, кто трижды завоевывал звание чемпиона мира. Сложно сосчитать, сколько раз он защищал этот титул. «Газета.Ru» вспоминает жизненный путь Величайшего.
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3 июня 2017 года исполняется ровно год с тех пор, как мир покинула легенда бокса — абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (1964−1966, 1974−1978), чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета WBC (1974−1978) и Всемирной боксерской организации WBA (1967, 1974−1978, 1978), обладатель золотой медали Олимпийских игр 1960 года в Риме и лучший спортсмен XX века по версиям многих авторитетных изданий — Мохаммед Али.
Знаменитый боксер скончался в возрасте 75 лет после продолжительной борьбы с болезнью Паркинсона, постепенно ослабляющей организм и ограничивающей работу мышц. Под конец жизни великий спортсмен, некогда свергавший с боксерского олимпа тех, кто считался стопроцентным фаворитом, едва мог двигаться и говорить — жестокая ирония судьбы. Однако даже этот несправедливый и горький финал не в силах омрачить легенду о непобедимом
Кассиус Клей (настоящее имя спортсмена) родился в 1942 году в городе Луисвилле штата Кентукки в США в «цветной» семье среднего достатка, которая жила гораздо беднее, чем среднестатистическая «белая» семья, но все же не в нищете.
С самого детства будущего чемпиона мира возмущало царившее тогда в Америке неравенство между людьми разного цвета кожи,
и спустя долгие годы он вспоминал, как однажды в жаркий день в ближайшем кафе его матери отказали в стакане воды и закрыли перед ней дверь. Уже тогда маленький мальчик считал белых людей угнетателями и стыдился ирландских корней своих предков, называя их «насильниками», хотя его прадед Эйб Грэйди женился на своей темнокожей супруге по любви и жил с ней в законном браке.
Именно возмущение привело Кассиуса в секцию бокса.
В 12 лет у него украли велосипед, купленный им на честно заработанные деньги. Это так разозлило мальчика, что тот пообещал избить вора. Однако проходящий мимо полицейский сказал ему, что прежде чем
Тогда Кассиус начал ходить в местный спортзал на занятия боксом и на каждой тренировке объявлял, что станет чемпионом мира. Он отказался от вредного образа жизни, постоянно работал над физической формой и вскоре одержал свою первую победу в бою, который транслировали по телевидению, одолев ровесника в категории до 40 кг. Тогда Кассиус в первый раз прокричал в камеру, что он величайший боксер (позднее Величайший станет его прозвищем).
Первым серьезным успехом Клея стала победа на Олимпийских играх 1960 года, где он всего в 18 лет и без опыта выступлений на профессиональном уровне одолел в финале мощного бойца Алана Хадсона, представлявшего армию США.
С завоеванием олимпийской медали связаны и не очень приятные воспоминания Кассиуса. Вернувшись домой, он зашел в ресторан, славившийся тем, что там обслуживали только белых, и попробовал сделать заказ. Ему отказали. Тогда он указал на олимпийскую медаль и вновь потребовал уделить ему внимания, но даже это не помогло. Тогда Кассиус пошел к реке и выбросил золото Рима в воду.
«Я дрался, чтобы выиграть титул чемпиона мира, чтобы я смог выйти на улицу и говорить то, что было у меня на уме. Я надеялся вдохновлять других, чтобы они начали управлять своей судьбой и жили гордо и целеустремленно»,
— напишет позже боксер в своей автобиографии «Душа бабочки». Но тогда, в 1960-м, ему еще предстояло многое сделать, чтобы в Америке к нему перестали относиться как к «цветному» выскочке.
Важнейшим шагом на пути к желаемому стала победа в бою за звание чемпиона мира против Сонни Листона в 1964 году. Неожиданно для многих Кассиус одержал победу, хотя команда Листона изначально пригласила 22-летнего скандального бойца на поединок только для того, чтобы при помощи его имени собрать побольше зрителей.
Уже тогда стала известна манера Кассиуса вызывающе обращаться с оппонентом до боя и даже во время него.
В тот же год Кассиус стал мусульманином и объявил о своем вступлении в организацию «Нация ислама», которая пропагандировала негативное отношение к «белым угнетателям», выступала против социального неравенства и дискриминации. В честь этого Кассиус взял себе мусульманское имя Мохаммед Али, под которым и выступал до конца карьеры.
Уже как Али он защитил свой титул чемпиона мира в поединках против того же Листона, а также Брайана Лондона, Карла Милденбергера, Кливленда Уильямса, Эрни Террела и Зоры Фолли.
Однако вскоре началась война во Вьетнаме, и Али призвали на службу. Он прекрасно прошел все физические тесты, но на интеллектуальных заданиях с треском провалился.
Али даже не мог решить задачку с условием: «Сколько часов работает человек с шести утра до трех часов дня, если у него есть час на обед?». Позднее боксер с иронией заявлял: «Я говорил, что я величайший, а не что я умнейший».
Однако его все равно могли забрать в армию — не на военную службу, а для работы в тылу, на складах. Боксер не мог согласиться на это, поскольку по религиозным причинам не принимал войну. За отказ служить родине его лишили всех завоеванных титулов и отстранили от спорта.
Лишенный возможности зарабатывать боями, Али нашел выход в творчестве.
В 1969 году он исполнил роль в бродвейском мюзикле Big Time White Buck, а затем снялся в документальном фильме A/K/A Cassius Clay. Немало доходов боксер получил и благодаря рекламе, продав права на использование своего имени компании быстрого питания.
Не менее успешно сложилась и ораторская карьера Мохаммеда. Во время своего вынужденного бездействия в спорте он начал ездить по стране с вдохновляющими лекциями, особенно часто выступая в университетах. К его собственному удивлению, студенты (даже «белые») принимали его очень хорошо, несмотря на его отказ служить в американской армии. Многие граждане США в ту пору же задумывались о несправедливости войны во Вьетнаме и выступали против нее.
В 1970 году Верховный суд США вновь разрешил Али вернуться на ринг.
Тогда и было положено начало классическому противостоянию Мохаммед Али — Джо Фрэйзер. Последний на тот момент являлся действующим чемпионом мира и оставался непобежденным, в то время как Али считался бывшим чемпионом мира, но также не потерпел ни одного поражения, поскольку его лишили титула решением суда.
В марте 1971 года боксеры сошлись, чтобы определить, кто же
Между поединками с Фрэйзером великий боксер также успел одолеть молодого Джорджа Формана, отобрав у него звание чемпиона мира в бою, который многие специалисты считают лучшим в карьере Али, поскольку он не допустил в нем ни одной ошибки.
Али завершил свою карьеру в 1981 году поражением против внушительного тяжеловеса Тревора Бербика, на поединок с которым он пошел только для того, чтобы поправить свои финансовые дела.
В 1996 году Али вновь оказался на устах у публики после того, как зажег олимпийский огонь в Атланте. Тогда легендарный боксер уже с трудом передвигался, но настаивал на том, чтобы ему зачитывали все письма фанатов и ставил 2000 автографов каждую неделю.
До самого конца своей жизни спортсмен занимался благотворительностью, был Послом доброй воли ЮНИСЕФ, посещал бедные страны Африки и Азии, выступал за гуманность и равенство во всем мире, а в 2003 году он смело осудил вторжение своего государства в Ирак.
Без тени сомнения можно сказать, что Мохаммед Али ни на секунду не отступал от своих жизненных принципов и всегда следовал собственным словам: «Тот, кто недостаточно смел, чтобы рисковать, ничего не добьется в жизни».
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