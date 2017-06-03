Год назад скончался великий боксер Мохаммед Али

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3 июня 2017 года исполняется ровно год с тех пор, как мир покинула легенда бокса — абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (1964−1966, 1974−1978), чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета WBC (1974−1978) и Всемирной боксерской организации WBA (1967, 1974−1978, 1978), обладатель золотой медали Олимпийских игр 1960 года в Риме и лучший спортсмен XX века по версиям многих авторитетных изданий — Мохаммед Али.

Знаменитый боксер скончался в возрасте 75 лет после продолжительной борьбы с болезнью Паркинсона, постепенно ослабляющей организм и ограничивающей работу мышц. Под конец жизни великий спортсмен, некогда свергавший с боксерского олимпа тех, кто считался стопроцентным фаворитом, едва мог двигаться и говорить — жестокая ирония судьбы. Однако даже этот несправедливый и горький финал не в силах омрачить легенду о непобедимом боксере-острослове, который после самого первого боя в своей жизни уже кричал: «Я стану самым великим чемпионом!».

Кассиус Клей (настоящее имя спортсмена) родился в 1942 году в городе Луисвилле штата Кентукки в США в «цветной» семье среднего достатка, которая жила гораздо беднее, чем среднестатистическая «белая» семья, но все же не в нищете.

С самого детства будущего чемпиона мира возмущало царившее тогда в Америке неравенство между людьми разного цвета кожи,

и спустя долгие годы он вспоминал, как однажды в жаркий день в ближайшем кафе его матери отказали в стакане воды и закрыли перед ней дверь. Уже тогда маленький мальчик считал белых людей угнетателями и стыдился ирландских корней своих предков, называя их «насильниками», хотя его прадед Эйб Грэйди женился на своей темнокожей супруге по любви и жил с ней в законном браке.

Именно возмущение привело Кассиуса в секцию бокса.

В 12 лет у него украли велосипед, купленный им на честно заработанные деньги. Это так разозлило мальчика, что тот пообещал избить вора. Однако проходящий мимо полицейский сказал ему, что прежде чем кого-то бить, нужно научиться это делать.

Тогда Кассиус начал ходить в местный спортзал на занятия боксом и на каждой тренировке объявлял, что станет чемпионом мира. Он отказался от вредного образа жизни, постоянно работал над физической формой и вскоре одержал свою первую победу в бою, который транслировали по телевидению, одолев ровесника в категории до 40 кг. Тогда Кассиус в первый раз прокричал в камеру, что он величайший боксер (позднее Величайший станет его прозвищем).

Первым серьезным успехом Клея стала победа на Олимпийских играх 1960 года, где он всего в 18 лет и без опыта выступлений на профессиональном уровне одолел в финале мощного бойца Алана Хадсона, представлявшего армию США.

С завоеванием олимпийской медали связаны и не очень приятные воспоминания Кассиуса. Вернувшись домой, он зашел в ресторан, славившийся тем, что там обслуживали только белых, и попробовал сделать заказ. Ему отказали. Тогда он указал на олимпийскую медаль и вновь потребовал уделить ему внимания, но даже это не помогло. Тогда Кассиус пошел к реке и выбросил золото Рима в воду.

«Я дрался, чтобы выиграть титул чемпиона мира, чтобы я смог выйти на улицу и говорить то, что было у меня на уме. Я надеялся вдохновлять других, чтобы они начали управлять своей судьбой и жили гордо и целеустремленно»,

— напишет позже боксер в своей автобиографии «Душа бабочки». Но тогда, в 1960-м, ему еще предстояло многое сделать, чтобы в Америке к нему перестали относиться как к «цветному» выскочке.

Важнейшим шагом на пути к желаемому стала победа в бою за звание чемпиона мира против Сонни Листона в 1964 году. Неожиданно для многих Кассиус одержал победу, хотя команда Листона изначально пригласила 22-летнего скандального бойца на поединок только для того, чтобы при помощи его имени собрать побольше зрителей.

Уже тогда стала известна манера Кассиуса вызывающе обращаться с оппонентом до боя и даже во время него.

В тот же год Кассиус стал мусульманином и объявил о своем вступлении в организацию «Нация ислама», которая пропагандировала негативное отношение к «белым угнетателям», выступала против социального неравенства и дискриминации. В честь этого Кассиус взял себе мусульманское имя Мохаммед Али, под которым и выступал до конца карьеры.

Уже как Али он защитил свой титул чемпиона мира в поединках против того же Листона, а также Брайана Лондона, Карла Милденбергера, Кливленда Уильямса, Эрни Террела и Зоры Фолли.

Однако вскоре началась война во Вьетнаме, и Али призвали на службу. Он прекрасно прошел все физические тесты, но на интеллектуальных заданиях с треском провалился.

Али даже не мог решить задачку с условием: «Сколько часов работает человек с шести утра до трех часов дня, если у него есть час на обед?». Позднее боксер с иронией заявлял: «Я говорил, что я величайший, а не что я умнейший».

Однако его все равно могли забрать в армию — не на военную службу, а для работы в тылу, на складах. Боксер не мог согласиться на это, поскольку по религиозным причинам не принимал войну. За отказ служить родине его лишили всех завоеванных титулов и отстранили от спорта.

Лишенный возможности зарабатывать боями, Али нашел выход в творчестве.

В 1969 году он исполнил роль в бродвейском мюзикле Big Time White Buck, а затем снялся в документальном фильме A/K/A Cassius Clay. Немало доходов боксер получил и благодаря рекламе, продав права на использование своего имени компании быстрого питания.

Не менее успешно сложилась и ораторская карьера Мохаммеда. Во время своего вынужденного бездействия в спорте он начал ездить по стране с вдохновляющими лекциями, особенно часто выступая в университетах. К его собственному удивлению, студенты (даже «белые») принимали его очень хорошо, несмотря на его отказ служить в американской армии. Многие граждане США в ту пору же задумывались о несправедливости войны во Вьетнаме и выступали против нее.

В 1970 году Верховный суд США вновь разрешил Али вернуться на ринг.

Тогда и было положено начало классическому противостоянию Мохаммед Али — Джо Фрэйзер. Последний на тот момент являлся действующим чемпионом мира и оставался непобежденным, в то время как Али считался бывшим чемпионом мира, но также не потерпел ни одного поражения, поскольку его лишили титула решением суда.

В марте 1971 года боксеры сошлись, чтобы определить, кто же все-таки достоин носить пояс чемпиона, и Величайший потерпел первое поражение в своей карьере, проиграв по очкам. Однако через три года ему удалось взять у Фрэйзера реванш, а еще через год Али одержал над этим соперником вторую победу подряд, закрыв все вопросы.

Между поединками с Фрэйзером великий боксер также успел одолеть молодого Джорджа Формана, отобрав у него звание чемпиона мира в бою, который многие специалисты считают лучшим в карьере Али, поскольку он не допустил в нем ни одной ошибки.

Али завершил свою карьеру в 1981 году поражением против внушительного тяжеловеса Тревора Бербика, на поединок с которым он пошел только для того, чтобы поправить свои финансовые дела.

В 1996 году Али вновь оказался на устах у публики после того, как зажег олимпийский огонь в Атланте. Тогда легендарный боксер уже с трудом передвигался, но настаивал на том, чтобы ему зачитывали все письма фанатов и ставил 2000 автографов каждую неделю.

До самого конца своей жизни спортсмен занимался благотворительностью, был Послом доброй воли ЮНИСЕФ, посещал бедные страны Африки и Азии, выступал за гуманность и равенство во всем мире, а в 2003 году он смело осудил вторжение своего государства в Ирак.

Без тени сомнения можно сказать, что Мохаммед Али ни на секунду не отступал от своих жизненных принципов и всегда следовал собственным словам: «Тот, кто недостаточно смел, чтобы рисковать, ничего не добьется в жизни».