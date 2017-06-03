«Матч ТВ» покажет бой между Ковалевым и Уордом в прямом эфире

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поединок пройдет 17 июня в Лас-Вегасе. «Мы покажем бой», — сказала Канделаки.

В ноябре 2016 года Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в весе до 79,38 кг.

На счету Ковалева 30 побед (26 — нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 — нокаутом) и ни одного поражения.