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https://sport.mail.ru/news/boxing/29968492/
3 июня 2017, 14:43 | Бокс | ТАСС

«Матч ТВ» покажет бой между Ковалевым и Уордом в прямом эфире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бой-реванш между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) американцем Андре Уордом и россиянином Сергеем Ковалевым будет показан на «Матч ТВ» в прямом эфире. Об этом ТАСС сообщила генеральный продюсер телеканала Тина Канделаки.

Поединок пройдет 17 июня в <nobr>Лас-Вегасе.</nobr> Увеличить
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Поединок пройдет 17 июня в Лас-Вегасе. «Мы покажем бой», — сказала Канделаки.

В ноябре 2016 года Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в весе до 79,38 кг.

На счету Ковалева 30 побед (26 — нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 — нокаутом) и ни одного поражения.
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