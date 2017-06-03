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https://sport.mail.ru/news/boxing/29967311/
3 июня 2017, 12:04 | Бокс | Sports.kz

Сауль Альварес: Бой с Головкиным — самый важный в моей карьере

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес назвал свой поединок с Геннадием Головкиным самым важным в карьере, пишет Sports.kz.

Мексиканский боксер <span class=error>Сауль</span> <span class=error>Канело</span> Альварес назвал свой поединок с Геннадием <span class=error>Головкиным</span> самым важным в карьере пишет Sports.kz. Увеличить
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— Очевидно, это так. На сегодня это самый важнейший бой в моей карьере по причине самого соперничества и имени, — отметил Альварес в беседе с журналистами.

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