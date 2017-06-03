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— Очевидно, это так. На сегодня это самый важнейший бой в моей карьере по причине самого соперничества и имени, — отметил Альварес в беседе с журналистами.