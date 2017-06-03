Сауль Альварес: Бой с Головкиным — самый важный в моей карьере
Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес назвал свой поединок с Геннадием Головкиным самым важным в карьере, пишет Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Очевидно, это так. На сегодня это самый важнейший бой в моей карьере по причине самого соперничества и имени, — отметил Альварес в беседе с журналистами.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter