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https://sport.mail.ru/news/boxing/29966966/
3 июня 2017, 11:45 | Бокс | ТАСС

Промоутер: Бой-реванш между Ковалевым и Уордом будет показан в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бой-реванш между чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) американцем Андре Уордом и россиянином Сергеем Ковалевым будет транслироваться на российском телевидении в прямом эфире. Об этом ТАСС сообщила промоутер Ковалева Кэти Дува.

Поединок пройдет 17 июня в <nobr>Лас-Вегасе.</nobr> Увеличить
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Поединок пройдет 17 июня в Лас-Вегасе. «Бой будет показан в России. Мы завершаем контрактные вопросы по этой теме», — сказала Дува.

В ноябре 2016 года Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в весе до 79,38 кг.

На счету Ковалева 30 побед (26 — нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 — нокаутом) и ни одного поражения.
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