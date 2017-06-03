Уорд: Тренер Ковалёва сам звонил нам и жаловался

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В итоге переход не состоялся, а Джексон заявил, что его пытались переманить.

«Это факт, что он позвонил нам, 100%-ный. Просто подумайте о логике, если бы мы ни с того ни с сего звонили тренеру Ковалёву и пытались переманить его, зная о реванше. Он подставил себя, сказав: «Если бы они приняли моё предложение, я мог бы быть там». Что это говорит о нём, его команде и всём происходящем?

Мой юрист общается с Джексоном. До боя они не слишком часто связывались. После Джексон начал жаловаться на то, как с ним обращаются. Жаловался на русского тренера. На то, что не понимает инструкций, которые дают Ковалёву на ринге. На то, что Ковалёв скверно ведёт себя с ним. Как я мог всё это узнать?

Он выдвинул возмутительные финансовые требования. Моя команда сказала: «Это мы оказываем тебе услугу, принимая тебя». Я уважаю Джона Дэвида, но один момент переварить не смог — если ты так поступаешь со своим лучшим бойцом, как я могу доверять тебе в зале? А потому мы с Вёрджилом Хантером приняли решение за две минуты, — цитирует Уорда Boxing Scene.