Казахстанец создал картину Головкина из гвоздей

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По словам мастера, на создание картины 2?3 метра и весом 150 кг у него ушло 56000 гвоздей и 45 дней работы. Картину Азамат назвал «Железный Гена».

В ближайшее время картина с изображением чемпиона мира по боксу Геннадия Головкина будет выставлена в алматинском тайм кафе «Сities» по ул. Жандосова 200Б.