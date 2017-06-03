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https://sport.mail.ru/news/boxing/29966573/
3 июня 2017, 11:14 | Бокс | Sports.kz

Казахстанец создал картину Головкина из гвоздей

Алматинец Азамат Ануарбек создал картину чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадия Головкина из гвоздей.

Алматинец <span class=error>Азамат</span> Ануарбек создал картину чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super WBC IBF и IBO Геннадия <span class=error>Головкина</span> из гвоздей. Увеличить
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По словам мастера, на создание картины 2?3 метра и весом 150 кг у него ушло 56000 гвоздей и 45 дней работы. Картину Азамат назвал «Железный Гена».

В ближайшее время картина с изображением чемпиона мира по боксу Геннадия Головкина будет выставлена в алматинском тайм кафе «Сities» по ул. Жандосова 200Б.

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