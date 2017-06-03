Казахстанец создал картину Головкина из гвоздей
Алматинец Азамат Ануарбек создал картину чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадия Головкина из гвоздей.
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По словам мастера, на создание картины 2?3 метра и весом 150 кг у него ушло 56000 гвоздей и 45 дней работы. Картину Азамат назвал «Железный Гена».
В ближайшее время картина с изображением чемпиона мира по боксу Геннадия Головкина будет выставлена в алматинском тайм кафе «Сities» по ул. Жандосова 200Б.
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