Непобежденный средневес хочет драться с победителем боя Головкин — Альварес
Американский средневес Луис Ариас (17−0, 8 КО) заявил о желании встретиться с победителем боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.
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— Моя цель — стать претендентом номер один к концу года или началу следующего. Так что, когда Головкин и «Канело» закончат со своим боем, им будет нужен соперник, и я планирую быть готовым стать следующим оппонентом для одного из них , — сказал Ариас в интервью On The Ropes Boxing Radio.
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