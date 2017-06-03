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https://sport.mail.ru/news/boxing/29966451/
3 июня 2017, 11:11 | Бокс | Sports.kz

Непобежденный средневес хочет драться с победителем боя Головкин — Альварес

Американский средневес Луис Ариас (17−0, 8 КО) заявил о желании встретиться с победителем боя Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, сообщает Sports.kz.

Американский <span class=error>средневес</span> <span class=error>Луис</span> <span class=error>Ариас</span> (17−0 8 КО) заявил о желании встретиться с победителем боя Геннадия <span class=error>Головкина</span> и <span class=error>Сауля</span> Альвареса сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Моя цель — стать претендентом номер один к концу года или началу следующего. Так что, когда Головкин и «Канело» закончат со своим боем, им будет нужен соперник, и я планирую быть готовым стать следующим оппонентом для одного из них , — сказал Ариас в интервью On The Ropes Boxing Radio.

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