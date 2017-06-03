К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Моя цель — стать претендентом номер один к концу года или началу следующего. Так что, когда Головкин и «Канело» закончат со своим боем, им будет нужен соперник, и я планирую быть готовым стать следующим оппонентом для одного из них , — сказал Ариас в интервью On The Ropes Boxing Radio.