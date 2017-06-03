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По информации сайта, учитывая, что Лас-Вегас стал почти родным городом для Флойда (Мэйвезер провел там своих 14 последних поединков), промоутер Оскар Де Ла Хойя может оказаться вынужден устроить бой Головкина и Альвареса на арене T-Mobile в Вегасе только для того, чтобы помешать Мэйвезеру и Макгрегору занять площадку на 16 сентября. В противном случае они рискуют ввязаться в конкуренцию с этим поединком, если Флойд решит «украсть» эту дату.

Если глава Golden Boy выберет другой вариант — АТ&T Stadium (Даллас), то T-Mobile Арена в Лас-Вегасе останется открытой, и Мэйвезер вряд ли упустит возможность устроить на ней камбэк спустя 1,5 года с момента завершения карьеры.

Кроме того, недавнее подписание Golden Boy пуэрториканца Мигеля Котто и проведение его поединка с Йосихиро Камегаи в StubHub Center в Лос-Анджелесе, владельцем которого является корпорация AEG, — может подразумевать пакетную сделку с ареной T-Mobile, также принадлежащей AEG. И она может включать в себя бой «Канело» с GGG.

Напомним, ранее президент Golden Boy Эрик Гомес заявлял, что их сторона не намерена уступать Флойду и Конору дату 16 сентября, а сам Де Ла Хойя выступил с публичным призывом бойкотировать данный поединок.