Почему бой Головкин — Альварес, возможно, придется устроить в Лас-Вегасе
Американское издание ElPasoTimes.com сообщило о вероятном «конфликте интересов» поединков Геннадий Головкин — Сауль Альварес и Флойд Мэйвезер — Конор Макгрегор, пишет Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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По информации сайта, учитывая, что
Если глава Golden Boy выберет другой вариант — АТ&T Stadium (Даллас), то
Кроме того, недавнее подписание Golden Boy пуэрториканца Мигеля Котто и проведение его поединка с Йосихиро Камегаи в StubHub Center в
Напомним, ранее президент Golden Boy Эрик Гомес заявлял, что их сторона не намерена уступать Флойду и Конору дату 16 сентября, а сам Де Ла Хойя выступил с публичным призывом бойкотировать данный поединок.
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