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https://sport.mail.ru/news/boxing/29966140/
3 июня 2017, 10:39 | Бокс | Sports.kz

Головкин попал в ТОП-5 P4P-панчеров

Твиттер сайта о боксе Thaboxingvoice.com опубликовал пятерку самых сильно бьющих боксеров независимо от весовой категории, сообщает Sports.kz.

<span class=error>Твиттер</span> сайта о боксе Thaboxingvoice.com опубликовал пятерку самых сильно бьющих боксеров независимо от весовой категории сообщает Sports.kz. Увеличить
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Возглавляет пятерку американец Деонтей Уайлдер, на втором месте — россиянин Сергей Ковалев, третью строчку занимает Энтони Джошуа из Великобритании, а затем следуют казахстанец Геннадий Головкин и японский боксер Наоя Иноуэ.

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