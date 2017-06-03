Головкин попал в ТОП-5 P4P-панчеров
Твиттер сайта о боксе Thaboxingvoice.com опубликовал пятерку самых сильно бьющих боксеров независимо от весовой категории, сообщает Sports.kz.
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Возглавляет пятерку американец Деонтей Уайлдер, на втором месте — россиянин Сергей Ковалев, третью строчку занимает Энтони Джошуа из Великобритании, а затем следуют казахстанец Геннадий Головкин и японский боксер Наоя Иноуэ.
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