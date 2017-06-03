Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29966139/
3 июня 2017, 10:37 | Бокс | Sports.kz

Сабиров дебютировал с победы на профессиональном ринге

Казахстанский боксер Нурзат Сабиров дебютировал с победы на профессиональном ринге в Канаде.

Казахстанский боксер <span class=error>Нурзат</span> <span class=error>Сабиров</span> дебютировал с победы на профессиональном ринге в Канаде. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Поединок казахстанца и его соперника из Польши Касьяна Инглота состоялся сегодня утром в канадском городе Тетфорд-Майнс. Бой боксеров второго среднего веса был запланирован на 4 раунда, но завершился досрочно. Сабиров нокаутировал соперника в первом раунде.

Напомним, что это первый бой и первая победа Нурзата Сабирова в профессионалах. Менеджером казахского боксера является наша соотечественница Анна Рева, которая также успешно продвигает в Канаде казахстанских боксеров Батыр Джукембаева и Аблайхана Хусаинова.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
02 июня

Тренер Ковалева сравнил силу Головкина и Альвареса

Фредди Роуч: «Головкин нокаутирует u201eКанелоu201c»

Брук признал, что удары Головкина намного сильнее, чем удары Спенса