Сабиров дебютировал с победы на профессиональном ринге

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Поединок казахстанца и его соперника из Польши Касьяна Инглота состоялся сегодня утром в канадском городе Тетфорд-Майнс. Бой боксеров второго среднего веса был запланирован на 4 раунда, но завершился досрочно. Сабиров нокаутировал соперника в первом раунде.

Напомним, что это первый бой и первая победа Нурзата Сабирова в профессионалах. Менеджером казахского боксера является наша соотечественница Анна Рева, которая также успешно продвигает в Канаде казахстанских боксеров Батыр Джукембаева и Аблайхана Хусаинова.