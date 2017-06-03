Экс-соперник Головкина Брук уверен, что еще проведет несколько боев
Бывший соперник Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Келл Брук получил травму глаза в недавнем бою с Эрролом Спенсом (22−0, 19 КО), в связи с чем перенесет операцию, сообщает Sports.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Отметим, что также травму глаза, но уже другого, британский боксер получил и в поединке против Головкина в сентябре прошлого года.
Несмотря на то, что многие советуют Бруку поберечь здоровье, завершив карьеру, и сам Келл, и его тренер Доминик Ингл, настроены оптимистично.
— После боя со Спенсом мы с Келлом разговаривали, и он сказал: «Чувствую, что меня еще хватит на несколько боев». Так что я не беспокоюсь по поводу того, что он не будет драться снова. Он полон уверенности, что этот его глаз станет таким же крепким, как и другой. Но сейчас нужно подождать, пока спадет опухоль, потребуется операция. В этот раз он получил не такой серьезный перелом, как в бою с Головкиным, так что хирург говорит, что это облегчит работу, — сказал Ингл в интервью Sky Sports.
Брук проиграл Спенсу техническим нокаутом в одиннадцатом раунде.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter