Экс-соперник Головкина Брук уверен, что еще проведет несколько боев

Отметим, что также травму глаза, но уже другого, британский боксер получил и в поединке против Головкина в сентябре прошлого года.



Несмотря на то, что многие советуют Бруку поберечь здоровье, завершив карьеру, и сам Келл, и его тренер Доминик Ингл, настроены оптимистично.



— После боя со Спенсом мы с Келлом разговаривали, и он сказал: «Чувствую, что меня еще хватит на несколько боев». Так что я не беспокоюсь по поводу того, что он не будет драться снова. Он полон уверенности, что этот его глаз станет таким же крепким, как и другой. Но сейчас нужно подождать, пока спадет опухоль, потребуется операция. В этот раз он получил не такой серьезный перелом, как в бою с Головкиным, так что хирург говорит, что это облегчит работу, — сказал Ингл в интервью Sky Sports.



Брук проиграл Спенсу техническим нокаутом в одиннадцатом раунде.