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https://sport.mail.ru/news/boxing/29966045/?
3 июня 2017, 10:29 | Бокс | Sports.kz

Экс-соперник Головкина Брук уверен, что еще проведет несколько боев

Бывший соперник Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Келл Брук получил травму глаза в недавнем бою с Эрролом Спенсом (22−0, 19 КО), в связи с чем перенесет операцию, сообщает Sports.kz.

Бывший соперник Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) <span class=error>Келл</span> <span class=error>Брук</span> получил травму глаза в недавнем бою с <span class=error>Эрролом</span> <span class=error>Спенсом</span> (22−0 19 КО) в связи с чем перенесет операцию сообщает Sports.kz. Увеличить
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Отметим, что также травму глаза, но уже другого, британский боксер получил и в поединке против Головкина в сентябре прошлого года.

Несмотря на то, что многие советуют Бруку поберечь здоровье, завершив карьеру, и сам Келл, и его тренер Доминик Ингл, настроены оптимистично.

— После боя со Спенсом мы с Келлом разговаривали, и он сказал: «Чувствую, что меня еще хватит на несколько боев». Так что я не беспокоюсь по поводу того, что он не будет драться снова. Он полон уверенности, что этот его глаз станет таким же крепким, как и другой. Но сейчас нужно подождать, пока спадет опухоль, потребуется операция. В этот раз он получил не такой серьезный перелом, как в бою с Головкиным, так что хирург говорит, что это облегчит работу, — сказал Ингл в интервью Sky Sports.

Брук проиграл Спенсу техническим нокаутом в одиннадцатом раунде.

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