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https://sport.mail.ru/news/boxing/29965636/
3 июня 2017, 1:17 | Бокс | ТАСС

Российский боксер Кудряшов проведет бой-реванш с Дуродолой в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Российский боксер Дмитрий Кудряшов проведет бой-реванш с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. 12-раундовый поединок за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг и «серебряный» пояс WBC пройдет в Ростове-на-Дону.

Соперники встречались 4 ноября 2015 года в Казани когда победу техническим нокаутом во втором раунде одержал нигериец. Увеличить
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Соперники встречались 4 ноября 2015 года в Казани. Российский боксер считался явным фаворитом и все 18 побед одержал нокаутом. Однако неожиданно потерпел первое поражение в карьере, уступив техническим нокаутом во втором раунде. После серии ударов Кудряшов перестал отвечать на атаки соперника, и судья остановил поединок. После боя допинг-проба нигерийца дала положительный результат, однако спортсмен не был наказан.

По мнению тренеров Кудряшова, причиной поражения стали психологические факторы, такие как нехватка концентрации, настроя, расслабленность, а также то, что россиянин не дорабатывал после атак, не реализовывал свои моменты. Тогда как Дуродола своим шансом воспользовался и успешно провел добивание противника.

После этого поединка Дуродола проиграл техническим нокаутом в 9-м раунде Майрису Бриедису из Латвии, а затем досрочно победил трех малоизвестных соперников из Уругвая, Танзании и Малави. Кудряшов одержал две победы нокаутом — над бразильцем Жулио Сесаром дос Сантосом в 4-м раунде и колумбийцем Сантандером Сильгадо в 1-м раунде.

Сейчас Кудряшов снова считается фаворитом, но уже с большим коэффициентом у букмекерских контор — около 1.30. На счету 31-летнего Кудряшова 20 побед (все — нокаутом) и одно поражение. В активе 36-летнего Дуродолы 25 побед (23 — нокаутом) и три поражения.

Победитель поединка получит право провести бой с чемпионом мира WBC Бриедисом.
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