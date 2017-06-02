Гассиев, Бриедис и Влодарчик подтвердили участие во Всемирной боксерской суперсерии

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Кроме упомянутых боксеров на турнире в этой весовой категории будут соревноваться еще пять элитных бойцов, чьи имена будут названы позже. Новый турнир впервые стартует в сентябре этого года. В нем примут участие по 8 ведущих боксеров в двух весовых категориях. В этом году это первый тяжелый вес и второй средний вес. Бои пройдут по системе плей-офф, навылет. Четвертьфиналы пройдут в сентябре/октябре, полуфиналы — в начале 2018 года, финалы — в мае 2018 года. Всего болельщики увидят 14 боев высшего уровня. Призовой фонд турнира составляет 50 миллионов долларов.

«Для меня честь иметь возможность выступить во Всемирной боксерской суперсерии. Здесь встречаются только лучшие с лучшими. За свою карьеру я не проиграл ни одного боя, я чемпион IBF, и я с нетерпением жду возможности как выиграть другие пояса, так и закрепить за собой звание лучшего бойца в своем дивизионе», — сказал Гассиев.

«Это Лига чемпионов в боксе. И я собираюсь доказать, что являюсь лучшим боксером в мире в первом тяжелом весе. Это будет сложный турнир, но чтобы быть лучшим, тебе нужно побить самых лучших», — считает Бриедис.

Четвертьфинальные пары определятся на жеребьевке в Монако в начале июля. В каждой из весовых категорий будут обладатели четырех номеров посева, которых назначат организаторы турнира. Их соперники определятся путем слепого жребия из числа несеянных боксеров. Как только определятся пары, будут названы точные даты поединков и места их проведения. Победитель турнира получит приз имени легендарного боксера Мохаммеда Али (Muhammad Ali Trophy).