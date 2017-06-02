Фредди Роуч: Геннадий Головкин нокаутирует Сауля «Канело» Альвареса

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«GGG нокаутирует “Канело”!» — заявил Роуч изданию Inquirer.net после тренировки филиппинского подопечного Мэнни Пакьяо (59−6−2, 38 КО).

Ранее Роуч назвал Головкина фаворитом, но отметил, что Альварес, если поработает над стилем, может доставить проблем. В марте тренер заявил, что «Канело» не боксер, а панчер, но не сможет попасть по GGG.

Бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября. Стороны подписали контракт, но пока не определились с местом проведения поединка — на него претендуют Лас-Вегас и Даллас.

Ожидается, что Головкин поставит на кон пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO, а Альварес готов рискнуть титулом журнала The Ring. В этом бою также определится линейный чемпион — подробнее об этом звании можно прочитать здесь.

В США поединок Головкин — Альварес будет показан по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO. Промоутер «Канело» Оскар Де Ла Хойя прогнозирует цифру в 3 миллиона продаж PPV, хотя издание Boxing247.com склоняются к показателю свыше 1 или 2 миллионов.