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https://sport.mail.ru/news/boxing/29964233/
2 июня 2017, 20:24 | Бокс | Sports.kz

Брук признал, что удары Головкина намного сильнее, чем удары Спенса

Экс-соперник Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Келл Брук (36−2, 25 КО) сравнил тот бой с недавним поединком против Эррола Спенса (22−0, 19 КО), сообщает Sports.kz.

<nobr>Экс-соперник</nobr> Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) <span class=error>Келл</span> <span class=error>Брук</span> (36−2 25 КО) сравнил тот бой с недавним поединком против <span class=error>Эррола</span> <span class=error>Спенса</span> (22−0 19 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Мы говорили с ним о Спенсе, а не о Головкине, но Келл сказал, что у Головкина куда более разрушительная сила, чем у него. Из того, что я видел, многие удары Спенса не были «чистыми». И не забывайте, что Келл поднялся на два дивизиона ради боя с GGG. Очевидно, это опаснее. Удары Головкина тяжелее, чем удары Спенса, — приводит слова тренера Брука Доминика Ингла Sky Sports.

Отметим, что для Брука оба боя — с Головкиным и Спенсом — завершились крайне неудачно: техническим нокаутом и травмой глаза.

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