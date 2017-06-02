Брук признал, что удары Головкина намного сильнее, чем удары Спенса
Экс-соперник Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Келл Брук (36−2, 25 КО) сравнил тот бой с недавним поединком против Эррола Спенса (22−0, 19 КО), сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Мы говорили с ним о Спенсе, а не о Головкине, но Келл сказал, что у Головкина куда более разрушительная сила, чем у него. Из того, что я видел, многие удары Спенса не были «чистыми». И не забывайте, что Келл поднялся на два дивизиона ради боя с GGG. Очевидно, это опаснее. Удары Головкина тяжелее, чем удары Спенса, — приводит слова тренера Брука Доминика Ингла Sky Sports.
Отметим, что для Брука оба боя — с Головкиным и Спенсом — завершились крайне неудачно: техническим нокаутом и травмой глаза.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter