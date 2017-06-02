Боксеры Кудряшов и Дуродола показали одинаковый вес перед боем в Ростове-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июня. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Кудряшов и нигериец Оланреванджу Дуродола показали одинаковый вес на церемонии взвешивания перед поединком за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг, который пройдет в Ростове-на-Дону 3 июня. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, вес соперников составил 90,1 кг.
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Как сообщил журналистам после взвешивания Дуродола, акклиматизация в
На кону поединка также будет «серебряный» пояс WBC, которым владеет Кудряшов. Ранее Дуродола в открытом видеообращении пообещал россиянину, что заберет этот титул.
«Дуродола говорит, что заберет пояс? Ну, завтра посмотрим. Бокс — это столкновение двух характеров, именно поэтому мы и собрались здесь», — рассказал журналистам Кудряшов.
Кудряшов проиграл Дуродоле техническим нокаутом во втором раунде 4 ноября 2015 года в Казани. После поединка
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