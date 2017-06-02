Боксеры Кудряшов и Дуродола показали одинаковый вес перед боем в Ростове-на-Дону

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Как сообщил журналистам после взвешивания Дуродола, акклиматизация в Ростове-на-Дону ему не потребовалась. «Погода великолепная, такая же, как в Нигерии. Чувствую себя прекрасно и готов к бою», — заявил он.

На кону поединка также будет «серебряный» пояс WBC, которым владеет Кудряшов. Ранее Дуродола в открытом видеообращении пообещал россиянину, что заберет этот титул.

«Дуродола говорит, что заберет пояс? Ну, завтра посмотрим. Бокс — это столкновение двух характеров, именно поэтому мы и собрались здесь», — рассказал журналистам Кудряшов.