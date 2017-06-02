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https://sport.mail.ru/news/boxing/29964010/
2 июня 2017, 20:04 | Бокс | ТАСС

Боксеры Кудряшов и Дуродола показали одинаковый вес перед боем в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июня. /ТАСС/. Россиянин Дмитрий Кудряшов и нигериец Оланреванджу Дуродола показали одинаковый вес на церемонии взвешивания перед поединком за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 90,71 кг, который пройдет в Ростове-на-Дону 3 июня. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, вес соперников составил 90,1 кг.

Поединок пройдет 3 июня на кону поединка будет звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в весовой категории до 9071 кг. Увеличить
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Как сообщил журналистам после взвешивания Дуродола, акклиматизация в Ростове-на-Дону ему не потребовалась. «Погода великолепная, такая же, как в Нигерии. Чувствую себя прекрасно и готов к бою», — заявил он.

На кону поединка также будет «серебряный» пояс WBC, которым владеет Кудряшов. Ранее Дуродола в открытом видеообращении пообещал россиянину, что заберет этот титул.

«Дуродола говорит, что заберет пояс? Ну, завтра посмотрим. Бокс — это столкновение двух характеров, именно поэтому мы и собрались здесь», — рассказал журналистам Кудряшов.

Кудряшов проиграл Дуродоле техническим нокаутом во втором раунде 4 ноября 2015 года в Казани. После поединка допинг-проба нигерийца дала положительный результат, однако спортсмен не был наказан. На счету 36-летнего Дуродолы 25 побед (23 нокаутом) и три поражения. В активе 31-летнего Кудряшова 20 побед (все нокаутом) и одно поражение.
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