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https://sport.mail.ru/news/boxing/29957335/
2 июня 2017, 12:09 | Бокс | Чемпионат.com

Нельсон: Владимир Кличко дважды нокаутировал Уайлдера в спаррингах

Бывший профессиональный боксёр Джонни Нельсон утверждает, что обладатель чемпионского пояса WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер в прошлом дважды был нокаутирован Владимиром Кличко в спаррингах.

Бывший профессиональный боксёр <span class=error>Джонни</span> <span class=error>Нельсон</span> утверждает что обладатель чемпионского пояса WBC в <span class=error>супертяжёлом</span> весе <span class=error>Деонтей</span> Уайлдер в прошлом дважды был нокаутирован Владимиром <span class=error>Кличко</span> в <span class=error>спаррингах</span>. Увеличить
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«Позвольте мне рассказать вам об этом. Уайлдер неоднократно проводил спарринги с Владимиром Кличко. Владимир дважды его нокаутировал и один раз отправил в нокдаун, пробив по корпусу. И это самый плохо охраняемый секрет», — цитирует Нельсона Daily Star.

В конце апреля Кличко потерпел поражение от Энтони Джошуа в бою за титулы IBF/WBO/WBA Super. Ожидается, что осенью этого года может состояться матч-реванш между ними.

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