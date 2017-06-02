Нельсон: Владимир Кличко дважды нокаутировал Уайлдера в спаррингах

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«Позвольте мне рассказать вам об этом. Уайлдер неоднократно проводил спарринги с Владимиром Кличко. Владимир дважды его нокаутировал и один раз отправил в нокдаун, пробив по корпусу. И это самый плохо охраняемый секрет», — цитирует Нельсона Daily Star.