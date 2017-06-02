Назаров не скрывает восхищения победой Шлеменко
Губернатор Омской области с удовольствием сходил на бой в
Санкт-Петербурге.
Сегодня, 2 июня, в 3:30 по местному времени в Санкт- Петербурге омич Александр Шлеменко провел бой с американцем Брэндоном Хэлси. Наш земляк всего за 25 секунд нокаутировал соперника.
При этом сам Шлеменко называет поединок реваншем, поскольку первая встреча между бойцами закончилась победой американца.
Также на матче побывал
Виктор Назаров, губернатор Омской области:
— Это был
Напомним, что губернатор был на бое Александа Шлеменко с Вячеславом Василевским в
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