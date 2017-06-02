Назаров не скрывает восхищения победой Шлеменко

Сегодня, 2 июня, в 3:30 по местному времени в Санкт- Петербурге омич Александр Шлеменко провел бой с американцем Брэндоном Хэлси. Наш земляк всего за 25 секунд нокаутировал соперника.

При этом сам Шлеменко называет поединок реваншем, поскольку первая встреча между бойцами закончилась победой американца.

Также на матче побывал VIP-поклонник омского бойца губернатор Виктор Назаров, приехавший в Санкт-Петербург на экономический форум. Глава региона не скрывал своего восхищения.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— Это был матч-реванш, Александр просто не имел права проиграть и он одержал эту принципиальную победу для себя и для нас. Я горжусь им, как и все жители региона. Искреннее уважение вызывает его позиция, он всегда подчеркивает на встречах и во всех интервью, что он омич.