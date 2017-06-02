Боксер Денис Лебедев прибудет в Екатеринбург 1 июля для подготовки к бою

Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил исполнительный директор RСС Boxing Promotions Алексей Титов. Компания является организатором предстоящего турнира.

В настоящий момент Лебедев усиленно тренируется в США. После того, как боксер окажется в Екатеринбурге, у него начнется завершающий этап подготовки к поединку. Что касается его соперника — австралийца Марка Флэнагана — он прибудет за неделю до боя.

Напомним, также в рамках боксерского вечера 10 июля пройдет схватка по правилам ММА между уральцем Иваном Штырковым и японцем Сатоши Ишии. Кроме этого, пройдут еще несколько титульных поединков.