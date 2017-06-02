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https://sport.mail.ru/news/boxing/29954380/
2 июня 2017, 8:54 | Бокс | Nakanune.ru

Боксер Денис Лебедев прибудет в Екатеринбург 1 июля для подготовки к бою

Известный российский боксер, чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBA Денис Лебедев, которому 10 июля предстоит бой в Екатеринбурге, прибудет в уральскую столицу 1 июля.

Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил исполнительный директор RСС Boxing Promotions Алексей Титов. Компания является организатором предстоящего турнира.

В настоящий момент Лебедев усиленно тренируется в США. После того, как боксер окажется в Екатеринбурге, у него начнется завершающий этап подготовки к поединку. Что касается его соперника — австралийца Марка Флэнагана — он прибудет за неделю до боя.

Напомним, также в рамках боксерского вечера 10 июля пройдет схватка по правилам ММА между уральцем Иваном Штырковым и японцем Сатоши Ишии. Кроме этого, пройдут еще несколько титульных поединков.
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