Боксер Денис Лебедев прибудет в Екатеринбург 1 июля для подготовки к бою
Известный российский боксер, чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBA Денис Лебедев, которому 10 июля предстоит бой в Екатеринбурге, прибудет в уральскую столицу 1 июля.
Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил исполнительный директор RСС Boxing Promotions Алексей Титов. Компания является организатором предстоящего турнира.
В настоящий момент Лебедев усиленно тренируется в США. После того, как боксер окажется в Екатеринбурге, у него начнется завершающий этап подготовки к поединку. Что касается его соперника — австралийца Марка Флэнагана — он прибудет за неделю до боя.
Напомним, также в рамках боксерского вечера 10 июля пройдет схватка по правилам ММА между уральцем Иваном Штырковым и японцем Сатоши Ишии. Кроме этого, пройдут еще несколько титульных поединков.
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