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https://sport.mail.ru/news/boxing/29953539/
2 июня 2017, 7:06 | Бокс | СуперОмск

Назаров остался доволен боем Шлеменко

Губернатор Омской области, как и планировал, посетил накануне в Санкт-Петербурге бой омича Александра Шлеменко с американцем Брэндоном Хэлси, прошедший в рамках международного турнира M-1 Challenge 79.

Судя по всему, глава региона остался доволен исходом поединка.

© matchtv.ru

Как ранее сообщал «СуперОмск», 33-летний Шлеменко справился с 30-летним соперником всего за полминуты. Таким образом, «Шторм» сумел взять реванш над Хэлси, который в сентябре 2014 года на бою в рамках турнира Bellator 126 одержал победу над омским спортсменом через удушающий прием.
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