Назаров остался доволен боем Шлеменко

Судя по всему, глава региона остался доволен исходом поединка.

Как ранее сообщал «СуперОмск», 33-летний Шлеменко справился с 30-летним соперником всего за полминуты. Таким образом, «Шторм» сумел взять реванш над Хэлси, который в сентябре 2014 года на бою в рамках турнира Bellator 126 одержал победу над омским спортсменом через удушающий прием.