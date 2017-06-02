Назаров остался доволен боем Шлеменко
Губернатор Омской области, как и планировал, посетил накануне в
Санкт-Петербурге бой омича Александра Шлеменко с американцем Брэндоном Хэлси, прошедший в рамках международного турнира M-1 Challenge 79.
Судя по всему, глава региона остался доволен исходом поединка.
Как ранее сообщал «СуперОмск», 33-летний Шлеменко справился с 30-летним соперником всего за полминуты. Таким образом, «Шторм» сумел взять реванш над Хэлси, который в сентябре 2014 года на бою в рамках турнира Bellator 126 одержал победу над омским спортсменом через удушающий прием.
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