Почему Головкину нельзя брать пример с Мэйвезера в бою с «Канело»

«Мэйвезер часто удерживал «Канело» на расстоянии, постоянно нанося ему джебы, и в итоге выиграл единогласным решением. Он победил, но в процессе вызвал гнев фанатов. Ту же тактику он использовал в «бое века» с Мэнни Пакьяо. Если GGG попытается действовать таким же образом против «Канело», это выставит его смешным и почти трусливым.

Головкин может нанести 50 джебов по голове Альвареса, но все равно проиграть раунд такому популярному мексиканскому боксеру. Почему? Потому что судьям больше интересны мощные панчи, чем джебы. Гляньте на бой «Канело» с Эрисланди Ларой. Лара воспользовался «инструкцией» Мэйвезера — просто держался подальше и джебил. Альварес весь поединок редко попадал в цель, но все же добился решения судей в свою пользу, потому что доставлял более чистые удары. В этом поединке мы поняли, что «Канело» трудно победить решением, если вы не такое имя, как Флойд Мэйвезер.

Суммируя все это, можно назвать причины, по которым Головкин должен в этом бою быть «слаггером», а не придерживаться тактики Мэйвезера:

— Судей могут больше впечатлить три тяжелых удара «Канело», чем большое число мощных джебов Головкина;.

— Бой выйдет скучным, если Головкин будет бегать, удерживать и наносить джебы так, как это делал Флойд в поединке с мексиканцем. Легко придерживаться такого безопасного, но скучного бокса. Но чтобы рисковать против такого бойца, как Альварес, нужно иметь смелость;.

— GGG нашел трудный путь в поединке с Дэниэлом Джейкобсом, когда стоял на расстоянии и наносил джебы все 12 раундов. Это и сделало их бой куда более близким, чем ему следовало быть. Геннадий не может себе позволить действовать также против такого популярного боксера, как «Канело». Это не только выставит его не в лучшем свете перед фанатами, но еще он скорее всего проиграет. «Канело» популярный боец, а это в боксе значит многое. Не так легко победить соперника, приносящего такие деньги, как Альварес, если дело дойдет до решения судей;.

— Защита Головкина недостаточно хороша, чтобы победить в данном поединки одними джебами. GGG все же пропускал удары от Джейкобса, несмотря на то, что действовал безопасно и на расстоянии. Это показало, что Головкин не очень хорош в защите, когда боксирует только джебом. Судьи отдали Дэниэлу те раунды, в которых он «доставлял» лишь по несколько ударов, несмотря на то, что Головкин постоянно бил его джебами. Почему судьи проигнорировали его джебы в пользу небольшого количества силовых ударов американца? Просто я думаю, что судьи предпочитают силовые удары джебам, — написал автор.