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https://sport.mail.ru/news/boxing/29952395/
2 июня 2017, 1:13 | Бокс | Чемпионат.com

Трояновский вернётся 1 июля в бою против ди Рокко

Экс-чемпион мира в в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский свой следующий поединок проведёт 1 июля, его соперником станет экс-претендент на титул чемпиона мира в первом полусреднем весе итальянец Микеле ди Рокко (41−2−1, 18 KO), об этом на своём официальном сайте сообщает промоутерская компания «Мир Бокса».

Возвращение Трояновского состоится в рамках вечера бокса, главным событием которого станет поединок между Александром Поветкиным и Дмитрием Руденко.

Отметим, что поединок против 35-летнего ди Рокко станет первым для Трояновского после неожиданного поражения в декабре минувшего года от Джулиуса Индонго.
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