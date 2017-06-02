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О настрое россиянина на поединок рассказал его тренер Николай ТИМОФЕЕВ.

— Вы уже сталкивались с этим соперником, и первый бой закончился для Кудряшова нокаутом. Что-то поменяли в подготовке к реваншу?

— Мы стремились работать, исходя из того, что уже знали про Дуродолу и его манеру ведения боя. Был приглашен Йоури Каленга в качестве спарринг-партнера, он приезжал в лагерь и помогал нам работать, был еще один боксер из Москвы. Старались брать ребят, похожих по ведению боя с Дуродолой, чтобы подготовиться к такому стилю. Мы знаем, что он может нам предложить, и думаю, что мы к этому готовы на сто процентов.

— После нокаута бывает, что боксер ломается психологически, остается осадок. Удалось ли Дмитрию этого избежать?

— Не было такого… Смотрите — подготовка и тренировки это хорошо, но психологический фактор никто не отменял. Бывает, что все идет хорошо, а какой-то драйв человек теряет. И из-за этого даже боксировать начинает по-другому. Может сказаться усталость, недомогание или что-то еще. Это все отражается на картине боя, от этого еще никто не уходил. Все хорошо и здорово, а кто такое скажет?

— А нашли все-таки причину поражения в том самом бою?

— Я как раз о том и говорю. Это было сочетание факторов. Недобрую службу сослужили нам и предыдущие скоротечные бои, которые Дима завершал досрочно. После удара надо бы доработать, а мы недоработали. Есть такие моменты, которые надо рассматривать и делать выводы.

— Все понимают важность этого боя для Кудряшова — надо и поквитаться за поражение, и завоевать право стать обязательным претендентом на полновесный титул. Как снимаете с Дмитрия психологическое давление, чтобы он себя не накручивал?

— А он и не накручивает. У него с психикой все нормально. Он говорит: «Я должен выйти и выиграть». Особо не сидим и не горюем, голову не подпираем.

— То есть относится хладнокровно?

— Досада, конечно, есть. Но никто не виноват — сами виноваты. Но когда заканчиваются падения и взлеты, заканчивается и жизнь. Надо уметь собраться, сделать выводы из всего — и вперед.

— Сколько планов на бой заготовили?

— План один — выиграть. Конечно, основной план намечен, а дальше уже по ходу будем смотреть какие-то нюансы. Дима готов к использованию вариантов в течение поединка. Плох тот боксер, который не может во время боя перестроиться.

— То, что бой состоится в Ростове-на-Дону, почти что на родине Кудряшова, будет поддерживать его?

— Тут двояко. Когда говорят, что стены помогают, я особо этому не верю. Наоборот, бывает волнение — одно дело проиграть, боксируя где-то, другое — у себя дома. На нас будет двойная ответственность, когда все будут рядом — родные, близкие и друзья. В этом плане даже тяжелее будет боксировать дома. Но, думаю, Дима справится, и все будет хорошо.

Оланреваджу ДУРОДОЛА: «ДМИТРИЙ — ОПАСНЫЙ ПАРЕНЬ, НО У МЕНЯ ЕСТЬ ШАНС».

Соперник Дмитрия Кудряшова поделился своими ожиданиями от реванша и боя за право стать обязательным претендентом на титул WBC.

— Что вы изменили в своих тренировках для подготовки ко второму бою с Кудряшовым?

— Я просто знал, что мне необходимо делать для того, чтобы хорошо подготовиться. Собственно, я это и делал. Работал с полной самоотдачей.

— Хотите повторить прежний результат? Я имею в виду, закончить бой досрочно.

— О, нет. Я не могу предсказать заранее, как пойдет бой, пока он не начнется. Нокаут — это всегда шанс. Если твой соперник дает тебе такую возможность, то ты можешь ею воспользоваться и завершить бой досрочно. Так случилось в нашем первом бою с Дмитрием, я увидел этот шанс и воспользовался им. Но его может и не быть на протяжении всех раундов. Мы готовились на сборах и к досрочному завершению, и к тому, чтобы пройти всю дистанцию боя. Тут я бы хотел добавить, что Дмитрий — опасный парень, очень хороший и талантливый боксер, чемпион. Чтобы его победить, недостаточно выходить с мыслями о прошлом бое, надо много работать на ринге. Нужно быть осторожным и самому не давать шанс себя нокаутировать. После нашего с ним боя он положил одного парня в четвертом раунде, еще одного — в первом. Это бокс: если есть шанс нокаутировать — бей, но если нет — продолжай работать все 12 раундов.

— Что собираетесь делать после боя?

— Это будет большой бой, и у меня есть цель, без которой я бы не согласился на этот реванш. Победитель станет обязательным претендентом на титул. Моя цель — бороться за чемпионский пояс. И если я одержу победу над Кудряшовым, буду благодарить Бога. Потому что мне нужна эта победа, я знаю, что я усиленно готовился к этому поединку и сделал все возможное. А дальше все в руках Бога. И я верю, что он даст мне возможность. Конечно, в случае успеха я буду праздновать — ведь я окажусь в одном шаге от своей цели стать чемпионом мира.