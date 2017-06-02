Тренер: У Кудряшова план на бой с Дуродолой один — выиграть
Завтра, 3 июня, в
Ростове-на-Дону Дмитрий Кудряшов проведет бой-реванш с Оланреваджу Дуродолой.
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О настрое россиянина на поединок рассказал его тренер Николай ТИМОФЕЕВ.
— Вы уже сталкивались с этим соперником, и первый бой закончился для Кудряшова нокаутом.
— Мы стремились работать, исходя из того, что уже знали про Дуродолу и его манеру ведения боя. Был приглашен Йоури Каленга в качестве
— После нокаута бывает, что боксер ломается психологически, остается осадок. Удалось ли Дмитрию этого избежать?
— Не было такого… Смотрите — подготовка и тренировки это хорошо, но психологический фактор никто не отменял. Бывает, что все идет хорошо, а
— А нашли
— Я как раз о том и говорю. Это было сочетание факторов. Недобрую службу сослужили нам и предыдущие скоротечные бои, которые Дима завершал досрочно. После удара надо бы доработать, а мы недоработали. Есть такие моменты, которые надо рассматривать и делать выводы.
— Все понимают важность этого боя для Кудряшова — надо и поквитаться за поражение, и завоевать право стать обязательным претендентом на полновесный титул. Как снимаете с Дмитрия психологическое давление, чтобы он себя не накручивал?
— А он и не накручивает. У него с психикой все нормально. Он говорит: «Я должен выйти и выиграть». Особо не сидим и не горюем, голову не подпираем.
— То есть относится хладнокровно?
— Досада, конечно, есть. Но никто не виноват — сами виноваты. Но когда заканчиваются падения и взлеты, заканчивается и жизнь. Надо уметь собраться, сделать выводы из всего — и вперед.
— Сколько планов на бой заготовили?
— План один — выиграть. Конечно, основной план намечен, а дальше уже по ходу будем смотреть
— То, что бой состоится в
— Тут двояко. Когда говорят, что стены помогают, я особо этому не верю. Наоборот, бывает волнение — одно дело проиграть, боксируя
Оланреваджу ДУРОДОЛА: «ДМИТРИЙ — ОПАСНЫЙ ПАРЕНЬ, НО У МЕНЯ ЕСТЬ ШАНС».
Соперник Дмитрия Кудряшова поделился своими ожиданиями от реванша и боя за право стать обязательным претендентом на титул WBC.
— Что вы изменили в своих тренировках для подготовки ко второму бою с Кудряшовым?
— Я просто знал, что мне необходимо делать для того, чтобы хорошо подготовиться. Собственно, я это и делал. Работал с полной самоотдачей.
— Хотите повторить прежний результат? Я имею в виду, закончить бой досрочно.
— О, нет. Я не могу предсказать заранее, как пойдет бой, пока он не начнется. Нокаут — это всегда шанс. Если твой соперник дает тебе такую возможность, то ты можешь ею воспользоваться и завершить бой досрочно. Так случилось в нашем первом бою с Дмитрием, я увидел этот шанс и воспользовался им. Но его может и не быть на протяжении всех раундов. Мы готовились на сборах и к досрочному завершению, и к тому, чтобы пройти всю дистанцию боя. Тут я бы хотел добавить, что Дмитрий — опасный парень, очень хороший и талантливый боксер, чемпион. Чтобы его победить, недостаточно выходить с мыслями о прошлом бое, надо много работать на ринге. Нужно быть осторожным и самому не давать шанс себя нокаутировать. После нашего с ним боя он положил одного парня в четвертом раунде, еще одного — в первом. Это бокс: если есть шанс нокаутировать — бей, но если нет — продолжай работать все 12 раундов.
— Что собираетесь делать после боя?
— Это будет большой бой, и у меня есть цель, без которой я бы не согласился на этот реванш. Победитель станет обязательным претендентом на титул. Моя цель — бороться за чемпионский пояс. И если я одержу победу над Кудряшовым, буду благодарить Бога. Потому что мне нужна эта победа, я знаю, что я усиленно готовился к этому поединку и сделал все возможное. А дальше все в руках Бога. И я верю, что он даст мне возможность. Конечно, в случае успеха я буду праздновать — ведь я окажусь в одном шаге от своей цели стать чемпионом мира.
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