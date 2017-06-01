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1 июня 2017, 22:54 | Бокс | Чемпионат.com

Ковалёв: Не оставлю исход поединка с Уордом в руках судей

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв сказал, что в предстоящем реванше с Андре Уордом приложит максимум усилий, чтобы добыть как можно более убедительную победу.

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«Когда они объявили победителя в нашем первом бою, я просто не мог поверить. Мне казалось, что мне снится кошмар. Я был уверен в победе. Но как бы я ни верил в неё, это не могло ничего изменить.

Я принял это и теперь мотивирован ещё больше. Я не оставлю решение о победителе в руках судей. В прошлый раз они подарили Уорду мои пояса, так что я не могу полагаться на них.

Теперь я верну свои титулы, я должен либо нокаутировать его, либо одержать очень убедительную победу, — приводит слова россиянина BoxingScene.

Повторный поединок между Сергеем Ковалёвым и Андре Уордом пройдёт 17 июня в Лас-Вегасе.
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