Ковалёв: Не оставлю исход поединка с Уордом в руках судей

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Когда они объявили победителя в нашем первом бою, я просто не мог поверить. Мне казалось, что мне снится кошмар. Я был уверен в победе. Но как бы я ни верил в неё, это не могло ничего изменить.

Я принял это и теперь мотивирован ещё больше. Я не оставлю решение о победителе в руках судей. В прошлый раз они подарили Уорду мои пояса, так что я не могу полагаться на них.

Теперь я верну свои титулы, я должен либо нокаутировать его, либо одержать очень убедительную победу, — приводит слова россиянина BoxingScene.