Ларри Мерчант: Бой Головкин — Альварес станет восклицательным знаком в этом большом году
Американский аналитик и комментатор Ларри Мерчант поделился мнением о том, где он хотел бы видеть бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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«Бой Головкин — Альварес должен состояться в Далласе, на “ATandT Stadium” — он соберет 90 тысяч зрителей. Этот поединок там станет восклицательным знаком в этом большом году», — цитирует Мерчанта журналист UCNLive.com Стив Ким.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. О месте его проведения будет объявлено в ближайшее время. Ранее промоутер «Канело» Оскар де ла Хойя назвал двух главных претендентов на право проведения боя —
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