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https://sport.mail.ru/news/boxing/29951756/
1 июня 2017, 22:51 | Бокс | Sports.kz

Ларри Мерчант: Бой Головкин — Альварес станет восклицательным знаком в этом большом году

Американский аналитик и комментатор Ларри Мерчант поделился мнением о том, где он хотел бы видеть бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Американский аналитик и комментатор <span class=error>Ларри</span> <span class=error>Мерчант</span> поделился мнением о том где он хотел бы видеть бой Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) и <span class=error>Сауля</span> Альвареса (49−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Бой Головкин — Альварес должен состояться в Далласе, на “ATandT Stadium” — он соберет 90 тысяч зрителей. Этот поединок там станет восклицательным знаком в этом большом году», — цитирует Мерчанта журналист UCNLive.com Стив Ким.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. О месте его проведения будет объявлено в ближайшее время. Ранее промоутер «Канело» Оскар де ла Хойя назвал двух главных претендентов на право проведения боя — Лас-Вегас и Даллас.

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