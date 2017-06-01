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«Бой Головкин — Альварес должен состояться в Далласе, на “ATandT Stadium” — он соберет 90 тысяч зрителей. Этот поединок там станет восклицательным знаком в этом большом году», — цитирует Мерчанта журналист UCNLive.com Стив Ким.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. О месте его проведения будет объявлено в ближайшее время. Ранее промоутер «Канело» Оскар де ла Хойя назвал двух главных претендентов на право проведения боя — Лас-Вегас и Даллас.