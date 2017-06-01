Санчес рассказал, когда Головкин нокаутирует «Канело»

— Мэйвезер — тот боец, который сперва думает о своей безопасности. Именно это и сделало его бой тусклым, хотя он и доминировал. Но фанаты хотят развлечения и они наслаждаются такими боями, в которых оба боксера идут вперед. Ни у Головкина, ни у «Канело» нет такой защиты, как у Мэйвезера, поэтому им придется просто бить друг друга. Это будет отличный бой. Парни просто используют свои сильные навыки, и кто будет решительнее, тот и победит. Впрочем, так или иначе, победит Головкин. Думаю, это случится во второй половине боя, хотя, возможно, он нокаутирует «Канело» и раньше, — сказал Санчес.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. Фаворитом этого поединка букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера — коэффициент на его победу 1,67.