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https://sport.mail.ru/news/boxing/29951113/
1 июня 2017, 21:21 | Бокс | Sports.kz

Санчес рассказал, когда Головкин нокаутирует «Канело»

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Абель Санчес в интервью Sky Sports сравнил предстоящий бой своего подопечного с Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО) с поединком «Канело» против Флойда Мэйвезера-младшего (49−0, 26 КО), сообщает Sports.kz.

Тренер казахстанского боксера Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) <span class=error>Абель</span> <span class=error>Санчес</span> в интервью Sky Sports сравнил предстоящий бой своего подопечного с <span class=error>Саулем</span> Альваресом (49−1−1 34 КО) с поединком <span class=error>Канело</span> против <span class=error>Флойда</span> <nobr>Мэйвезера-младшего</nobr> (49−0 26 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Мэйвезер — тот боец, который сперва думает о своей безопасности. Именно это и сделало его бой тусклым, хотя он и доминировал. Но фанаты хотят развлечения и они наслаждаются такими боями, в которых оба боксера идут вперед. Ни у Головкина, ни у «Канело» нет такой защиты, как у Мэйвезера, поэтому им придется просто бить друг друга. Это будет отличный бой. Парни просто используют свои сильные навыки, и кто будет решительнее, тот и победит. Впрочем, так или иначе, победит Головкин. Думаю, это случится во второй половине боя, хотя, возможно, он нокаутирует «Канело» и раньше, — сказал Санчес.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. Фаворитом этого поединка букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера — коэффициент на его победу 1,67.

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