Роберто Диас: Скоро мы увидим лучшего Головкина и лучшего «Канело»
Матчмейкер Golden Boy Promotions Роберто Диас в интервью Fino Boxing прокомментировал предстоящий бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса «Канело» (48−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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— Мы знали, что этот бой состоится — это всего лишь был вопрос времени. Надеюсь, люди понимают, что бои такого уровня не делаются за два дня. Нужно было уладить некоторые детали, но теперь бой есть, и все счастливы. Мы всего в нескольких месяцах от этого события, и я очень рад этому. Уверен, это будет отличный бой. В этом бою мы увидим лучшего Головкина. Джейкобс доказал, что GGG — такой же человек, как и мы все, что он не Супермен. Также мы, без сомнений, увидим и лучшего «Канело».
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. Фаворитом этого поединка букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера — коэффициент на его победу 1,67.
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