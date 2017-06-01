Роберто Диас: Скоро мы увидим лучшего Головкина и лучшего «Канело»

— Мы знали, что этот бой состоится — это всего лишь был вопрос времени. Надеюсь, люди понимают, что бои такого уровня не делаются за два дня. Нужно было уладить некоторые детали, но теперь бой есть, и все счастливы. Мы всего в нескольких месяцах от этого события, и я очень рад этому. Уверен, это будет отличный бой. В этом бою мы увидим лучшего Головкина. Джейкобс доказал, что GGG — такой же человек, как и мы все, что он не Супермен. Также мы, без сомнений, увидим и лучшего «Канело».



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. Фаворитом этого поединка букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера — коэффициент на его победу 1,67.