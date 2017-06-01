Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29950486/
1 июня 2017, 20:06 | Бокс | Sports.kz

Роберто Диас: Скоро мы увидим лучшего Головкина и лучшего «Канело»

Матчмейкер Golden Boy Promotions Роберто Диас в интервью Fino Boxing прокомментировал предстоящий бой Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса «Канело» (48−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Матчмейкер Golden Boy Promotions <span class=error>Роберто</span> <span class=error>Диас</span> в интервью <span class=error>Fino</span> Boxing прокомментировал предстоящий бой Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) и <span class=error>Сауля</span> Альвареса <span class=error>Канело</span> (48−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Мы знали, что этот бой состоится — это всего лишь был вопрос времени. Надеюсь, люди понимают, что бои такого уровня не делаются за два дня. Нужно было уладить некоторые детали, но теперь бой есть, и все счастливы. Мы всего в нескольких месяцах от этого события, и я очень рад этому. Уверен, это будет отличный бой. В этом бою мы увидим лучшего Головкина. Джейкобс доказал, что GGG — такой же человек, как и мы все, что он не Супермен. Также мы, без сомнений, увидим и лучшего «Канело».

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. Фаворитом этого поединка букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера — коэффициент на его победу 1,67.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
01 июня

Котто выбрал фаворита в бою Головкин - Альварес

Роберт Гарсия: «К девятому раунду лицо Головкина будет избито сильнее, чем у u201eКанелоu201c»

Известный тренер объяснил, почему Мэйвезер ждет победы «Канело» над Головкиным