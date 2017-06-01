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https://sport.mail.ru/news/boxing/29950361/
1 июня 2017, 19:54 | Бокс | Чемпионат.com

Дува: Уорд рассказывает истории из мыльной оперы, Ковалёв не оправдывается

Кэти Дува, промоутер Сергея Ковалёва, уверена, что поединку россиянина с Андре Уордом не требуется дополнительное продвижение.

<span class=error>Кэти</span> <span class=error>Дува</span> промоутер Сергея Ковалёва уверена что поединку россиянина с <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уордом</span> не требуется дополнительное продвижение. Увеличить
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«У нас реванш после самого противоречивого боя прошлого года. Два первых номера журнала The Ring дерутся друг с другом. Такое случается всего во второй раз.

Бой был очень равным. Большинство людей думали, что Уорд проиграл. Вместо того чтобы зарабатывать уважение, сторона Уорда выходит с надменной акцией «Без оправданий». Сергей ни разу не оправдывался. А они рассказывают безумные истории в стиле мыльной оперы, — приводит слова Дувы Boxing Scene.
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