Эксперт: Бой с Исламом в Казахстане — хороший шанс для Киркленда получить неплохой гонорар
Американский журналист и комментатор сайта Delcotimes.com Джэк МакКафери рассказал корреспонденту Vesti.kz, почему бой казахстанского боксера первого среднего веса Каната Ислама с американцем Джеймсом Кирклендом состоится в сентябре в Астане.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«У Киркленда есть имя. Поединок с ним в любом случае будет полезен Исламу. У него долго не было боев и сейчас поездка в Казахстан — хороший шанс не только вновь заявить о себе, но и получить неплохой гонорар. Я думаю, казахстанская сторона не пожалеет денег ради приглашения боксера с именем. Надеюсь увидеть этот бой. Думаю, он оправдает все ожидания», — отметил Маккафери.
Ранее
По мнению американского эксперта Джо Мака, бой с Кирклендом — напрасная трата времени для Ислама. В том же ключе высказался и основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит.
Ранее сообщалось, что команда Ислама ведет переговоры с Кирклендом по поединку, который может состояться 9 сентября в Астане. Сам американец заявил, что поездка в Казахстан не станет для него проблемой.
Отметим, что в сети появился видеоролик, в котором Киркленд восхищается победой Ислама над бразильцем Робсоном Асиссом.
Между тем, промоутер Ислама Нельсон Лопес анонсировал график следующих боев своего подопечного, а также рассказал о планах на Кикрленда и
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter