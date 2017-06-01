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«У Киркленда есть имя. Поединок с ним в любом случае будет полезен Исламу. У него долго не было боев и сейчас поездка в Казахстан — хороший шанс не только вновь заявить о себе, но и получить неплохой гонорар. Я думаю, казахстанская сторона не пожалеет денег ради приглашения боксера с именем. Надеюсь увидеть этот бой. Думаю, он оправдает все ожидания», — отметил Маккафери.

Ранее экс-тренер российского боксера Сергея Ковалева Дерек Сантос-Россарио заявил, что бой с Кирклендом откроет перед Исламом новые двери. К его словам присоединился и легендарный комментатор Боб Шеридан.

По мнению американского эксперта Джо Мака, бой с Кирклендом — напрасная трата времени для Ислама. В том же ключе высказался и основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит.

Ранее сообщалось, что команда Ислама ведет переговоры с Кирклендом по поединку, который может состояться 9 сентября в Астане. Сам американец заявил, что поездка в Казахстан не станет для него проблемой.

Отметим, что в сети появился видеоролик, в котором Киркленд восхищается победой Ислама над бразильцем Робсоном Асиссом.