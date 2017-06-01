Джейкобс согласен встретиться с Лемье в андеркарте боя Головкин — «Канело»
Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−2, 29 КО) дал понять, что согласен на бой с канадцем Давидом Лемье (38−3, 33 КО) в андеркарте поединка казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−1, 34 КО).
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В твиттере Джейкобс поддержал идею фанатов и журналистов, которые хотят увидеть его встречу с Лемье. Он даже отправил предложение канадцу, но тот отказался, потому что у него «впереди большие планы».
После этого Джейкобс ретвитнул мнение четырех фанатов, которые считают, что его бой с Лемье украсил бы вечер бокса Головкин — Альварес. Один из болельщик ов даже обратился к промоутерской компаниии Golden Boy и ее владельцу Оскару Де Ла Хойя, отвечающего за карьеру «Канело».
Стоит отметить, что и Джейкобс, и Лемье встречались с Головкиным и проигрывали ему. 18 марта этого года американец стал первым, кто продержался против казахстанца все 12 раундов, а канадец в октябре 2015 года уступил техническим нокаутом в восьмом отрезке боя.
Следующий бой Лемье планирует провести осенью. Не исключается, что его поединок пройдет в андеркарте вечера Голокин — Альварес. Интересы Лемье, как и «Канело», представляет промоутерская компания Golden Boy.
В середине мая Джейкобс вернулся к тренировкам. Возвращение американца планируется в конце лета, но его команда также рассматривает вариант и с осенью.
Бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября. Стороны подписали контракт, но им осталось выбрать место проведения вечера бокса. Казахстанец поставит на кон свои пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO, а мексиканец готов расстаться с титулом журнала The Ring.
Ранее стало известно, что в андеркарте вечера бокса Головкин — Альварес вместе с Лемье могут выступить чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс 24−0, 12 КО), аргентинский боксер первого полусреднего веса Лукас Матиссе (38−4, 33 КО) и казахстанка Фируза Шарипова (5−1, 3 KO). Также возможно, что Роман «Чоколатито» Гонсалес (46−1, 38 КО) проведет реванш с тайцем Висаксилом Вангеком (42−4−1, 38 КО), который в марте нанес никарагуанцу первое поражение в карьере и отобрал титул WBC в наилегчайшем весе.
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