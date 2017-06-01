Джейкобс согласен встретиться с Лемье в андеркарте боя Головкин - "Канело"

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В твиттере Джейкобс поддержал идею фанатов и журналистов, которые хотят увидеть его встречу с Лемье. Он даже отправил предложение канадцу, но тот отказался, потому что у него «впереди большие планы».

После этого Джейкобс ретвитнул мнение четырех фанатов, которые считают, что его бой с Лемье украсил бы вечер бокса Головкин — Альварес. Один из болельщик ов даже обратился к промоутерской компаниии Golden Boy и ее владельцу Оскару Де Ла Хойя, отвечающего за карьеру «Канело».

Стоит отметить, что и Джейкобс, и Лемье встречались с Головкиным и проигрывали ему. 18 марта этого года американец стал первым, кто продержался против казахстанца все 12 раундов, а канадец в октябре 2015 года уступил техническим нокаутом в восьмом отрезке боя.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Whispers of a Jacobs-Lemieux fight chief support to Canelo-GGG. Good fight! <a href="https://t.co/YaSh45TdMK">pic.twitter.com/YaSh45TdMK</a></p>— SW Boxing (@sw_boxing) <a href="https://twitter.com/sw_boxing/status/863853418271698945">14 мая 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Следующий бой Лемье планирует провести осенью. Не исключается, что его поединок пройдет в андеркарте вечера Голокин — Альварес. Интересы Лемье, как и «Канело», представляет промоутерская компания Golden Boy.

В середине мая Джейкобс вернулся к тренировкам. Возвращение американца планируется в конце лета, но его команда также рассматривает вариант и с осенью.

Бой Головкин — Альварес пройдет 16 сентября. Стороны подписали контракт, но им осталось выбрать место проведения вечера бокса. Казахстанец поставит на кон свои пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO, а мексиканец готов расстаться с титулом журнала The Ring.

Ранее стало известно, что в андеркарте вечера бокса Головкин — Альварес вместе с Лемье могут выступить чемпион WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс 24−0, 12 КО), аргентинский боксер первого полусреднего веса Лукас Матиссе (38−4, 33 КО) и казахстанка Фируза Шарипова (5−1, 3 KO). Также возможно, что Роман «Чоколатито» Гонсалес (46−1, 38 КО) проведет реванш с тайцем Висаксилом Вангеком (42−4−1, 38 КО), который в марте нанес никарагуанцу первое поражение в карьере и отобрал титул WBC в наилегчайшем весе.